(Manchester City-Bournemouth 4-0) Sergio Agüero brukte hodet til å lage to mål og hadde en utsøkt pasning til et tredje mål da Manchester City knuste Bournemouth 4-0.

Sergio Agüero nikket på vakkert vis inn 1-0 – hans 100. mål på Etihad Stadium etter 135 spilte kamper.

Så chippet han like vakkert Raheem Sterling igjennom - og engelskmannen gjorde ingen feil alene med Asmir Begovic i Bournemouth-målet. 2-0! Da sang City-supporterne: «Raheem Sterling, he's top of the league».

I 2. omgang dominerte City fullstendig, og etter 79 minutter la Bernardo Silva et praktfullt innlegg. Sergio Agüero skaffet seg rom og stanget inn 3-0.

TØFT: Bournemouths Adam Smith prøver å stoppe Sergio Aguero. Foto: Oli Scarff , AFP

VG live: Vi fulgte City og de andre kampene direkte

– Jeg er veldig glad for å nå 101 mål på Etihad og håper at jeg kan fortsette å score på denne måten, sa Agüero etterpå ifølge BBC.

– Dette laget leter alltid etter spissen. Jeg må bare score.

Den brasilianske innbytteren Danilo scoret sitt første mål i City-drakten da han økte til 4-0 – etter bare fem minutter på banen. Denne gang var det Sterling som var servitør.

Dermed er Manchester City oppe i 17 strake seirer, og hvem i all verden skal stoppe dette laget nå? Laget har 60 mål på 19 kamper. Og 55 poeng. De tørre tall er 18-1-0 så langt.

Med 4-0-seieren passerte City også 100 scorede mål i kalenderåret 2017.

– Manchester City har ingen luksusspillere lenger. Jeg synes Agüero var litt det før Pep Guardiola kom, men det er han ikke nå, sa Simen Stamsø Møller i TV2-studio.

– City-spillerne jobber så hardt når de ikke har ballen. Dette er hardt arbeid, sa hans kollega Trevor Morley i en kamp der Manchester City hadde full kontroll fra start til mål.

FEIRER: Stokes Eric Maxim Choupo-Moting. Foto: Scott Heppell , Reuters

– Dette var nesten en kamp på halv maskin av City. Og det er ingenting som tyder på at det skal stoppe med dette, sa Stamsø Møller etterpå.

Stoke-manager Mark Hughes er hardt presset, men kunne glede seg over 2-0 ledelse over West Bromwich til pause.

Joe Allen sendte klubben i ledelsen, og Eric Maxim Choupo-Moting økte til 2-0 på overtid i 1. omgang.

West Bromwich reduserte til 2-1 ved venezuelanske José Salomon Rondon, men på overtid økte Ramadan Sobhi til 3-1 - hans første mål i Premier League. Dermed tok Stoke tre veldig viktige poeng i kampen om å unngå nedrykk.

Dagens mest målrike match var mellom West Ham og Newcastle. West Ham ledet 1-0 etter strålende Marko Arnautovic-scoring, men Newcastle kom tilbake og ledet 3-1 etter mål av tre afrikanere: Henri Saivet, Mohamed Diame og Christian Atsu. Newcastle vant til slutt 3-2.

Newcastle hadde gått ni kamper uten seier før møtet med West Ham.

Premier League lørdag:

Brighton – Watford 1-0 (0-0). Mål: 1-0 Pascal Gross (64). 30.473 tilskuere.

Everton – Chelsea 0-0. 39.191 tilskuere.

Manchester C. – Bournemouth 4-0 (1-0). Mål: 1-0 Sergio Agüero (27), 2-0 Raheem Sterling (53), 3-0 Agüero (79), 4-0 Danilo (85). 54.270 tilskuere.

Southampton – Huddersfield 1-1 (1-0). Mål: 1-0 Charlie Austin (24), 1-1 Laurent Depoitre (64). 29.675 tilskuere.

Stoke – West Bromwich 3-1 (2-0). Mål: 1-0 Joe Allen (19), 2-0 Maxim Choupo-Moting (45), 2-1 Salomón Rondón (51), 3-1 Ramadan Sobhy (90). 29.057 tilskuere.

Swansea – Crystal Palace 1-1 (0-0). Mål: 0-1 Luka Milivojevic (str. 59), 1-1 Jordan Ayew (77). 20.354 tilskuere.

West Ham – Newcastle 2-3 (1-1). Mål: 1-0 Marko Arnautovic (6), 1-1 Henri Saivet (10), 1-2 Mohamed Diamé (53), 1-3 Christian Atsu (61), 2-3 André Ayew (69). 56.955 tilskuere.

Senere kampstart: Burnley – Tottenham (18.30), Leicester – Manchester U. (20.45).