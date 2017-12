(Leicester–Manchester United 2-2) 93.57 var gått da Leicester - med ti mann - utlignet til 2-2 mot Manchester United. José Mourinho mener at de tapte på «barnslige» feil.

Harry Maguire dukket opp på bakre stolpe og scoret 2-2-målet - da alle trodde at Juan Matas to scoringer skulle gi United-seier.

– Det føles som en seier, men det er jo bare ett poeng mot et godt lag, konstaterte Maguire til Sky Sports etterpå.

– United hadde sjansen til å drepe kampen, men Kasper Schmeichel hadde noen fine redninger.

Leicester ble redusert til ti mann etter 75 minutter da Daniel Amartey klønet det til og fikk sitt andre gule kort. Likevel klarte ikke United å kontrollere inn til seier.

– Vi gjør feil i en kamp som vi skal vinne enkelt, sa José Mourinho i Sky Sports-intervju etterpå.

– Vi ble straffet for våre feil. Det var en enkel kamp å vinne, vi gjorde alt for å vinne, men når du misser store sjanser. Barnslige balltap, barnslig i deres boks og barnslig i vår boks. Vi ble straffet med tap av to poeng, sa portugiseren i intervjuet.

– Leicester-spillerne trodde hele tiden at de kunne klare det, oppsummerte Trevor Morley i TV2-studio. Nøyaktig det samme sa Leicester-manager Claude Puel.

– Dette er en god julegave til våre fans, uttalte han i Sky-intervjuet.

– Det er utrolig at United går av banen uten å score flere enn to mål. De bommer på enorme sjanser, sa TV2s Simen Stamsø Møller.

Etter at vertene hadde tatt ledelsen, kom United tilbake og ledet 2-1 etter to nydelige skudd av spanjolen. Men skulle Leicester-målmann Kasper Schmeichel ha avverget 2-1-målet - som var et frispark rett utenfor 16-meteren?

– Han skulle ha reddet, fastslo Chris Waddle som ekspert på BBC Radio.

Det er første gang siden Liverpool den 22. mars 2015 at Mata scorer mer enn ett mål i et Premier League-oppgjør.

1-1: Kasper Schmeichel strekker seg forgjeves etter Juan Matas skudd. Mata kan ses under Schmeichels venstre arm. Foto: Andrew Boyers , Reuters

Jamie Vardy var stort sett bare synlig én gang i 1. omgang. Det var nok til å sende Leicester i ledelsen. En lang ball til Riyad Mahrez, som vakkert og genialt la til Vardy, som kom på løp. Han gjorde ingen feil. Ikke en gang De Gea kunne stoppe den. Men hvor var United-forsvaret?

– Det er så smart gjort av Mahrez, konstaterte Simen Stamsø Møller i TV2-studio.

– Dårlig av United, men all kred til Leicester, fastslo hans kollega Trevor Morley.

Etter 40 minutter fikk United endelig sin scoring. Jesse Lingard la ballen tilbake til Juan Mata, som hadde gjort en god omgang, og som avslutter nydelig nede i hjørnet hos Kasper Schmeichel.

Et drøyt kvarter var gått av 2.omgang da samme Mata sendte United i ledelsen. De fikk frispark rett utenfor 16-meteren. Mata klarer å få ballen over muren, og Schmeichel rekker ikke fram. Et kunststykke av Mata. Men kanskje skulle Leicester-keeperen ha tatt skuddet.

BBC-ekspert Chris Waddle mente at United ble snytt for et straffespark da Marcus Rashford kom alene med Kasper Schmeichel. Dansken fikk en finger på ballen, samtidig som United-spilleren gikk i bakken. Dommeren valgte å la spillet gå.

Det gjorde han også like etterpå da Leicesters Harry Maguire skrek på straffespark etter at Chris Smalling hadde brukt ham som klatrestativ.

Men 3.57 på overtid klarte likevel samme Maguire å ordne uavgjort for Leicester etter et nydelig innlegg fra Marc Albrighton.

TV2-ekspert Trevor Morley kritiserte i pausen José Mourinho for bruken av Paul Pogba.

– Pogba spiller høyre half, nesten høyre back ... Alle kan gjøre dette. Det er bortkastet å bruke Pogba til dette. Han må ha en mer kreativ rolle, sa Morley.

– Jeg vil også se Pogba nærmere motstanderens mål, samstemte Simen Stamsø Møller.

Matteo Darmian var skadet hos United, som spilte med Victor Lindelöf, Phil Jones, Chris Smalling og Ashley Young i forsvar.

Mourinho hadde på forhånd vunnet fem av sine seks siste Premier League-kamper mot Leicester. Men i desember 2015 ble det tap 1-2 - og det ble også hans siste kamp som Chelsea-manager.