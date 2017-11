DRAMMEN (VG) (Norge-Irland 2-1) Nok en gang viste Martin Ødegaard (18) sitt skyhøye nivå på U21-landslaget. Får vi snart se det samme på A-landslaget?

– Jeg har nivået inne til å gjøre det samme på A-landslaget. Vi spiller litt annerledes her, og jeg kjenner både systemet og medspillerne bedre her. Det gjør det lettere, men jeg håper jeg kan gjøre det samme på A-landslaget etter hvert, sier Ødegaard til VG etter U21-guttas fortjente 2-1-seier over Irland på kjølige Marienlyst Stadion i Drammen.

Han dro mye av lasset med sin lekre 1-0-scoring og sine kreative pasninger, men det Ødegaards tidligere Strømsgodset-kompis Iver Fossum som ble matchvinner på overtid. Ødegaard kom rett fra Makedonia og en skuffende landskamp med de store gutta.

– Hvilke beskjeder har du fått av landslagssjef Lars Lagerbäck?

– Ikke så mye. Vi hadde en kamp på kvelden og dro dagen etter, så det var ikke så mye tid. Men det virker som han er brukbart fornøyd.

– Regner du med at du er i A-landslagstroppen for å bli nå?

– Det vet jeg ikke. Det kommer an på prestasjoner i klubben. Gjør jeg det bra, så regner jeg med at jeg blir tatt ut. Ellers har jeg det fint på U21-landslaget, sier Heerenveen-spilleren.

Klubbkompis Morten Thorsby svarer følgende på spørsmål fra VG om hvorfor Ødegaard scorer jevnt på U21-landslaget mens han står uten mål for Heerenveen denne sesongen.

– Det er en forskjell. Men han har kommet til mange muligheter, og det er bare et spørsmål om tid før scoringen kommer i Nederland også.

Seieren over Irland gjør at EM-håpet lever for Norge, til tross for at 5-0-seieren over Kosovo ble til 0-3-tap fordi Kristoffer Ajer ikke var spilleberettiget til kampen.

– Ja, men det har vi lagt bak oss. Det var en tabbe som ikke skulle skje, og det har vi renska opp i, sier Ajer.

Tyskland har 12 poeng og topper gruppa foran Irland med 10 poeng. Norge har åtte poeng, og kunne altså hatt elleve.

– Det har jeg lagt bak meg. Jeg prøver ikke å tenke på det, sier Viking-spiller Julian Ryerson om poengtrekket.