Derfor gamblet Stabæk på skadet Boli

SKIEN (VG) (Odd–Stabæk 0-5) Stabæk var i beit for en toppspiss sist vinter. Franck Boli (24) var ledig. Men han hadde en komplisert kneskade.

I ni måneder var ivorianeren helt ute av spill med skadet korsbånd. Mot Odd var han frisk. Uvanlig frisk. Scoret to mål og gjorde kvelden til et mareritt for hjemmelaget fra Skien. Odd-trener Dag-Eilev Fagermo syntes det var flaut. Hans kollega i Stabæk Toni Ordinas mente det motsatte.

– Vi burde vunnet 8-0, sier Ordinas.

Stabæk-bossen hadde nesten helt rett. Bæringene var fullstendig overlegen. Takket være en fabelaktig laginnsats, og en sprudlende Franck Boli, som herjet med Odd-forsvaret.

– Jeg er happy. To mål er bra, men jeg kunne hatt fire. Men det er ikke det viktigste. Det viktigste er at jeg er tilbake på banen helt skadefri. Det har vært mitt store mål, sier Franck Boli.

Han signerte i desember i fjor, men var ikke i kamp i Eliteserien før i slutten av august. Stabæk lot Boli få tid. Sportssjef Inge André Olsen forteller hvorfor de valgte å gamble på en langtidsskadet spiller.

– Det er vår mulighet til å få en klassespiss. Vi måtte ta Boli når han gikk skadet hvis ikke hadde vi aldri fått signert ham. Vi lot han få muligheten til å trene seg opp, og det var moralsk viktig for oss å gjøre dét, sier Inge André Olsen, og påpeker at de hentet Boli fra Elfenbenskysten første gang i 2012.

Han gledet seg på Bolis vegne på Skagerak Arena. Det gjorde også spisskollega Ohi Omoijuanfo selv om han ikke fikk økt antall scoringer (står med 17) i duellen om toppscorertittelen med RBK-spissen Nicklas Bendtner.

– Franck har jobbet knallhardt for dette. Dette unner jeg ham. Og jeg blir glad på hans vegne, sier Ohi.

Noen meter unna ham dundret Michael Jackson megahiten «Beat it» i veggene i Stabæk-garderoben. Minutter etterpå kom en tydelig ukomfortabel Dag-Eilev Fagermo til intervjusonen for å fortelle at han var flau etter der verste hjemmetapet i seriesammenheng under hans tid i klubben.

– Etter 1. omgang og 0–4 sa jeg til spillerne at vi skulle ta tapet som profesjonelle. Ikke sutre og påføre oss selv gule kort. Det klarte vi, men det er ikke noe å skryte av, sier Fagermo.

Stabæk hadde vunnet syv av de ni siste seriekampene i Skien. Den åttende seieren var så godt som i boks allerede etter 23 minutter. Da ledet bæringene 3–0. Etter 38 minutter sto det 4–0.

Det var nesten ikke til å tro. Mot et Odd-lag som jaget sin sjette strake hjemmeseier. I stedet ble det sjokktap. Over seks tusen tilskuere satte i med en heftig pipekonsert da laget gikk til pause.

Boli startet festkvelden på Skagerak Arena etter 17 spilte minutter med å frispille Ronald Hernandez som traff undersiden av tverrliggeren og ut. Så fortsatte han med å servere Tonny Brochmann en kjempesjansen. Men skuddet ble blokkert.

Men minuttet etterpå kom scoringen som åpnet «ketchupflasken». Tortol Lumanza feide en corner i mål. Og så gikk det ikke mange sekundene før Lumanza fant Boli som banket til i krysset.

Og som ikke det var nok. Boli økte til 3–0 etter pasning fra Ohi Omoijuanfo. En perle av et skudd fra 20 meter. I sin åttende kamp for sesongen var han plutselig oppe i fire scoringer.



Syv minutter før slutt var det «god natt» for Odd. Innbytter Ola Brynhildsen gikk på løp – fikk pasningen fra Hernandez – og løftet ballen inn og over Odd-keeper Anders Klemensson til 5–0.

På overtid kunne Boli økt til 6–0 med en kjempeheading som Klemensson fikk hanskene på.