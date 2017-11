Boli-oppvisning da Stabæk knuste Odd

SKIEN (VG) (Odd–Stabæk 0-5) I ni måneder gikk Franck Boli (24) skadet etter returen til Stabæk. Men du verden så frisk han var da Odd fikk gjennomgå med et tap de sent vil glemme.

To mål, et susende stolpeskudd. Og arkitekten bak to kjempesjanser. Alt i løpet av kampens første 41 minutter. Stabæk gjorde akkurat som de ville. Ikke rart Odd-trener Dag-Eilev Fagermo sank sammen på benken. Ydmykelsen føltes åpenbart forferdelig.

Stabæk hadde vunnet syv av de ni siste seriekampene i Skien. Den åttende seieren var så godt som i boks allerede etter 23 minutter. Da ledet bæringene 3–0. Etter 38 minutter sto det 4–0.

Det var nesten ikke til å tro. Mot et Odd-lag som jaget sin sjette strake hjemmeseier. I stedet ble det årets verste tap. I klasse med 1–5 borte mot Aalesund i vårsesongen. Over seks tusen tilskuere satte i med en heftig pipekonsert da laget gikk til pause.

Boli startet festkvelden på Skagerak Arena etter 17 spilte minutter med å frispille Ronald Hernandez som traff undersiden av tverrliggeren og ut. Så fortsatte han med å servere Tonny Brochmann en kjempesjansen. Men skuddet ble blokkert.

Men minuttet etterpå kom scoringen som åpnet «ketchupflasken». Tortol Lumanza feide en corner i mål. Og så gikk det ikke mange sekundene før Lumanza fant Boli som banket til i krysset.

Og som ikke det var nok. Boli økte til 3–0 etter pasning fra Ohi Omoijuanfo. En perle av et skudd fra 20 meter. I sin åttende kamp for sesongen var han plutselig oppe i fire scoringer. Eliteseriens toppscorer Ohi med 17 fulltreffere – det samme som RBK-spissen Nicklas Bendtner før denne serierunden – ristet på hodet og storkoste seg med lagkameratens suksess.



Odd-spillerne så helt paralyserte ut. Og etter 38 minutter fortsatte marerittet. Ny pasning fra Lumanza. Og en kanon i tverrliggeren og inn fra Tonny Brochmann. Legg til at Boli hamret ballen stolpe ut rett før pause.

Odd byttet to spillere i pausen. De prøvde seg på en offensiv. Men det nærmeste de kom var da eliteseriedebutanten Markus Kaasa fant Sigurd Haugen med en stikker. Men sistnevnte kom litt for sent til å overliste Stabæk-keeper John Rune Alvbåge.

Syv minutter før slutt var det «god natt» for Odd. Innbytter Ola Brynhildsen gikk på løp - fikk pasningen fra Hernandez - og løfet ballen inn og over Odd-keeper Anders Klemensson til 5-0.

På overtid kunne Boli økt til 6-0 med en kjempeheading som Klemensson fikk hanskene på.