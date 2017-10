Slik gikk det i lavere divisjoner: «Dugnadslag» klar for OBOS

Lyn surret bort eget opprykk i siste serierunde. Da gikk det bedre for «dugnadslaget» Nest-Sotra. Slik gikk det i de to divisjonen under OBOS-ligaen.

Men først: HamKam er klar for OBOS-ligaen. Allerede i slutten av september ble det klart at hamarlaget er tilbake i det bedre selskap enn 2. divisjon. Tre runder før slutt sikret de seg opprykk til OBOS-ligaen etter å ha slått Bærum på Briskeby.

– Nå har jeg en klump i halsen, sa trener Kevin Knappen til Hamar Arbeiderblad da.

Neste år blir det altså spill i den nest øverste divisjonen, for første gang siden 2014, og der blir også Nest-Sotra å finne. Laget vant sin avdeling på bedre målforskjell enn Notodden etter at begge lag sto med 54 poeng etter 26 kamper. Oppgjørene dem imellom endte for øvrig med én seier hver og sifrene 2-2.

PostNord-ligaene Opprykk til OBOS-ligaen HamKam

Nest-Sotra

Notodden eller Raufoss* Nedrykk til Norsk-Tipping-ligaene Finnsnes

Brumunddal

Follo

Vindbjart

Fana

Byåsen * Notodden og Raufoss spiller playoff den 28. oktober og 4. november. Vinneren møter 14.-plassen i OBOS-ligaen til en siste playoff-runde.

– Det er helt utrolig morsomt. Nå er jeg først og fremst veldig glad, men også veldig stolt. Stolt over at «dugnadslaget» vårt har vunnet serien og rykket opp i kamp mot pengesterke klubber som Bryne, Notodden og Hødd, sa kaptein Bjarte Haugsdal til Os & Fusaposten da opprykket ble klart for tre dager siden. Spillerne måtte selv betale egenandel for å kunne reise med tog til seriefinalen.

Håp om opprykk er imidlertid ikke ute for Notodden. De skal ut i kvalik mot Raufoss, som også de knep sin plass på bedre målforskjell (enn Asker). Raufoss og Notodden møtes til dyst den 28. oktober og 4. november, og vinneren av de to møter 14.-plassen i OBOS-ligaen til en siste playoff-runde, og den over to kamper. Per dags dato er det Fredrikstad som ligger på den plassen.

Like bra gikk det ikke for Finnsnes, Brumunddal, Follo, Vindbjart, Fana og Byåsen. De seks lagene rykket ned fra PostNord-ligaen (nivå tre) og må avfinne seg med å være i Norsk Tipping-ligaen (nivå fire) kommende år.

Norsk Tipping-ligaene Opprykk til PostNord-ligaene Moss

Stabæk 2

Fløy

Brattvåg

Stjørdals-Blink

Mjølner Nedrykk til 4. divisjon Sarpsborg 08 2

Sprint-Jeløy

Holmen

Odd 3

Lillehammer

Flisa

Raufoss 2

Redalen

Sandnes Ulf 2

Lura

Bryne 2

Express

Os

Haugesund 2

Fjøra

Aalesund 2

Mo IL

Strindheim TF

Sverresborg

Mosjøen IL

Funnefoss/Vormsund

Tromsø 2

Alta 2

Salangen

Lagene som gikk motsatt vei, altså fra tidligere 3. til 2. divisjon, er Moss, Stabæk 2, Fløy, Brattvåg, Stjørdals-Blink og Mjølner, som alle vant sine respektive avdelinger.

Jevnest var det i avdeling 4, der Brattvåg tok avdelingsseieren med bedre målforskjell enn Lysekloster, men mest spenning var det likevel i avdeling 2, der Lyn hadde opprykket i lommen før den siste serierunden.

Hjemme mot Korsvoll ble det imidlertid bare 2-2 og ettersom Stabæk 2 gjorde jobben hjemme mot Redalen, var det til slutt bærumslaget som kunne juble.

– Det er brutalt, mente Lyn-trener Thomas André Ødegaard overfor Nettavisen, og kalte kampen for «et ran».

I motsatt ende av tabellene gikk det verre for Sarpsborg 08 2, Sprint-Jeløy, Holmen, Odd 3, Lillehammer, Flisa, Raufoss 2, Redalen, Sandnes Ulf 2, Lura, Bryne 2, Express, Os, Haugesund 2, Fjøra, Aalesund 2, Mo IL, Strindheim TF, Sverresborg, Mosjøen IL, Funnefoss/Vormsund, Tromsø 2, Alta 2 og Salangen.

De ovennevnte lagene blir å finne i 4. divisjon kommende år.

