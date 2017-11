Lillebo sendte Ranheim nærmere Eliteserien: - Et genitrekk av et innbytte

(Ranheim - Sandnes Ulf 1-0) Innbytter Mats Lillebo sendte Ranheim et lite steg nærmere Eliteserien 2018. Neste hinder er Mjøndalen på bortebane.

Med et kvarter igjen på kampuret falt avgjørelsen i den jevnspilte bataljen mellom Ranheim og Sandnes Ulf i Trondheim.

Kim Ove Riksvold stusset innbytter Mats Lillebo i bakrom, og mannen som hadde vært på banen i mindre enn ti minutter, var iskald alene med Sandnes Ulfs finske burvokter. Lillebo rundet Saku-Pekka Sahlgren og trillet ballen i det åpne målet.

– Svein Maalen (Ranheim-trener, journ.anm.) med et genitrekk av et innbytte, utbrøt Eurosport-kommentator Amund Lutnæs om det som var Ranheims første mål mot Sandnes Ulf siden 2015.

Bortelaget forsøkte seg med en siste sluttspurt, og var ikke langt unna på to innlegg i sluttminuttene, men det var hjemmelaget som kunne juble da pipeblåseren fra Nesodden, dommer Trygve Kjensli, bestemte seg for at nok var nok i Trondheim.

– Det var verre å starte på benken, men når man får komme inn og avgjøre, er det artig, sier matchvinner Lillebo til Eurosport.

Det betyr at Ranheim er et steg nærmere Eliteserie-spill neste år. Neste søndag tar laget turen til Isachsen stadion, der Mjøndalen blir å finne på motsatt side. Lørdag slo bruntrøyene Ull/Kisa med sifrene 3-1.

– Vi er veldig fornøyd med å komme ett hakk nærmere Eliteserie-spill. Vi tar med oss seieren her og skal møte Mjøndalen neste helg, sier Lillebo.

Vinner av den kampen igjen møter laget som havner på 14. plass i Eliteserien. I skrivende stund er det Aalesund.

For Sandnes Ulf er sesongen på den andre siden over. Også i fjor måtte laget gi tapt i den første kvalikrunden i forsøket om å nå Eliteserien. Den gang var det Kongsvinger som ble for sterke.

– Det er klart vi er skuffet. Vi synes vi gjør en ok kamp, men så glipper det. Og så setter ikke vi sjansene. Det er forskjellen i dag, sier Ulf-trener Bengt Sæternes til Eurosport.

– Dette var en bedre prestasjon enn i noen av de siste kampene, men det hjelper aldri så lite. Akkurat nå er det surt og skuffende, sier Remi Johansen, som mener kampen kunne bikket begge veier, til samme kanal.

