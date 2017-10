FFK-treneren gikk etter spiller-håndsopprekning

Da Andrea Lomberto (42) spurte om han hadde tillit i spillergruppa, var det rungende svaret nei. Det førte til at han trakk seg på dagen.

Det hevder i hvert fall TV 2-ekspert og tidligere Start-spiller Jesper Mathisen. På Twitter bretter han ut om hvordan fredagen utløp seg for den nå tidligere FFK-sjefen.

– Loberto kom på trening, snakket om at de måtte stå sammen og så videre, før han spurte gruppa om de hadde tillit til ham. Etter dette gikk spillerne ti minutter sammen hvor de diskuterte Loberto, og så var det håndsopprekning. 20 var for å fjerne ham, mens to var mot.

Det skriver den tidligere fotballspilleren gjennom en rekke meldinger, og hekter det på kilder i garderoben.

– Loberto kom så tilbake og fikk servert dette resultatet fra spillerne. Da sa han at han trakk seg, tok alle i hånda og så stakk han, skriver Mathisen videre.

Mathisen mener at beslutningen var «overraskende for alle» og tror at Loberto «må ha blitt sjokket over et såpass klar svar fra spillerne».

Overfor Fredrikstad Blad bekrefter styreleder i FFK Jostein Lunde at Loberto holdt en avstemning blant spillergruppen og at han trakk seg som følge av resultatet av den.

– Da det kom frem at spillergruppa ikke har tillit til Andrea, så støtter klubben den beslutningen. Det er det eneste riktige. Jeg ble litt overrumplet av timingen, men jeg synes Andrea har opptrådt ryddig, sier han.

Han er ikke den eneste som ble overrasket over at Loberto trakk seg med bare to kamper igjen av denne sesongens OBOS-liga, der Fredrikstad kjemper innbitt om å unngå nedrykk.

Laget ligger på kvalikplass med 23 poeng, og ned til Elverum og Arendal er det bare to poeng.

– Jeg hadde regnet med at Loberto satt ut sesongen, hvor han da fikk beskjed om at han ikke hadde tillit videre. Tidspunktet dette skjer på er merkelig, sier Mathisen til Fredrikstad Blad.

– Det er latterlig at det skjer to runder før slutt, hvor det skal spilles to ganger 90 minutter. Skulle det hatt noen mening, burde det skjedd for noen uker siden. Herre min hatt for et sirkus, sier OBOS-ekspert Amund Lutnæs til samme avis.

PS: Fredrikstad har igjen Tromsdalen borte og Sandnes Ulf hjemme.