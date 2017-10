FFK rundspilt i snøføyke - ligger på nedrykk i OBOS-ligaen: - Sjokkert

(Tromsdalen - Fredrikstad 5-0) Tromsdalen rundspilte FFK i egen snøføyke. Nå ligger Fredrikstad an til å rykke ned til 2. divisjon med én runde igjen av OBOS-ligaen 2017.

Med de riktige resultatene kunne Fredrikstad ha sikret kvalikplass søndag. Slik gikk det imidlertid ikke for den kriserammede klubben som mistet treneren sin tidligere i uken.

Heller tvert imot.

På bortebane mot Tromsdalen ble laget rett og slett rundspilt i takt med at snøen lavet ned. Hele 5-0 ble det til hjemmelaget, og ettersom Elverum tok en meget sterk seier borte mot Start, ligger Fredrikstad nå an til å rykke ned.

Se alle kampene fra Eliteserien direkte på Eurosport Player (redaksjonelt samarbeid)

Fredrikstad er på 15. plass (av 16) før den siste runden i OBOS-ligaen. Elverum, på kvalikplass, er poenget foran. FFK møter Sandnes Ulf hjemme i siste kamp. Elverum har igjen Mjøndalen, også det på hjemmebane.

– Vi hadde alt i våre egne hender før denne runden, men nå er situasjonen helt snudd. Det er fordi vi har tatt for lite poeng over tid, og derfor er vi i den situasjonen vi er, sier Alexander Olsen, som leder klubben midlertidig, til Eurosport.

Det er ikke sikkert han blir å lede klubben i skjebnekampen neste helg, i hvert fall ikke om vi skal tro Joacim Jonsson.

– Jeg tror det står en ny trener klar i Fredrikstad i morgen (mandag) eller tirsdag, sier Eurosports fotballekspert.

Kjetil Rekdal tror nå at FFK blir å finne i 2. divisjon (nivå tre) neste år.

– Akkurat nå er de på nedrykksplass, og i øyeblikket klarer jeg ikke å se for meg at Fredrikstad skal vinne den neste kampen, uttalte han i Eurosport-studio.

– Jeg er sjokkert. Etter en avstemning om treneren bør gå, så taper de 5-0. Jeg tror problemene til FFK stikker mye dypere enn som så, sier han.

På den andre siden var Elverum svært fornøyde etter å ha slått Start 1-0 på Sør Arena. Det skjedde på følgende vis:

– Det er en ekstremt god følelse. Vi har ventet på denne trepoengeren, og å få den borte mot Start er godt. Vi hadde ingenting å tape, så vi bare kjørte på, sier matchvinner Jonas Enkerud til Eurosport.

Slik gikk det i lavere divisjoner: «Dugnadslag» klar for OBOS

Dramaet, mål for mål

Men la oss ta det litt tilbake. Det var nemlig et vanvittig drama som utspilte seg i OBOS-ligaen søndag, og for kanskje best å vise det, skal vi gi deg dramaet mål for mål. Slik var utgangspunktet før den nest siste runden:

14. plass: Fredrikstad, 23 poeng (kvalik)

15. plass: Elverum, 21 poeng (nedrykk)

16. plass: Arendal, 21 poeng (nedrykk)

Og slik var dramaet, mål for mål:

18. minutt: Ull/Kisa - Arendal 0-1. Det tok ikke lang tid før det ble omrokeringer på tabellen. Borte mot Ull/Kisa, som på sin side ønsket å sikre playoff, tok Arendal ledelsen ved Vlatko Lazic. Det sendte dem opp på like mange poeng som Fredrikstad, men bak laget fra Plankebyen på dårligere målforskjell.

14. plass: Fredrikstad, 24 poeng

15. plass: Arendal, 24 poeng

16. plass: Elverum, 21 poeng

23. og 24. minutt: Start - Elverum 0-1. Tromsdalen - FFK 1-0. Nærmest samtidig scoret Jonas Enkerud for Elverum borte opprykksjagende Start og Lars Henrik Andreassen for Tromsdalen mot Fredrikstad. Dermed var plutselig FFK nede på sisteplass.

14. plass: Elverum, 24 poeng

15. plass: Arendal, 24 poeng

16. plass: Fredrikstad, 23 poeng

30. minutt: Ull/Kisa - Arendal 1-1. Kristoffer Ødemarksbakken sørget for balanse i regnskapet for Ull/Kisa, og samtidig sendte han Arendal helt ned på sisteplass.

14. plass: Elverum, 24 poeng

15. plass: Fredrikstad, 23 poeng

16. plass: Arendal, 22 poeng

52. minutt: Tromsdalen - FFK 2-0. Snøen begynte å lave ned i Tromsdalen etter pause, og det var fordel hjemmelaget. Andreassen dunket inn hjemmelagets andre mot Fredrikstad, og feiret ved å skli i snøen. Scoringen innvirket imidlertid ikke på tabellsituasjonen.

60. minutt: Ull/Kisa - Arendal 2-1. Med sin andre scoring for dagen sørget Ødemarksbakken for at kampen mot Arendal var snudd. Det var svært dårlig lesning for bortelaget, som nå befant seg tre poeng bak Elverum, men med mye dårligere målforskjell. Håpet om å ende på kvalik-plass svant hen for Arendal med det målet.

14. plass: Elverum, 24 poeng

15. plass: Fredrikstad, 23 poeng

16. plass: Arendal, 21 poeng

66. og 75. minutt: Tromsdalen - FFK 3- og 4-0. Tromsdalen rundspilte Fredrikstad, og gjorde stort sett som de ville. Vegard Lysvoll la på til 3-0, før Tor Martin Mienna scoret rett etter at han ble byttet inn. Tapet i seg selv er krise for FFK, men mange mål i mot gjør det hele verre. I dette øyeblikk sto Elverum med ett mål bedre i målforskjell enn FFK.

85. minutt og 87. minutt: Ull/Kisa - Arendal 3-1. Tromsdalen - FFK 5-0. To kjappe straffemål sørget for at Ull/Kisa trygget ledelsen med 3-1 nesten samtidig som Tromsdalen scoret sitt femte for dagen, også det fra krittmerket.

89. og 90. min: Ull/Kisa - Arendal 4-2. Rett før slutt ble det to nye scoringer mellom Ull/Kisa og Arendal, men ettersom det var ett til hvert av lagene, betydde det lite for tabellsituasjonen.

Full tid: Tromsdalen - FFK 5-0. Start - Elverum 0-1. Ull/Kisa - Arendal 4-2.

14. plass: Elverum, 24 poeng (-19 mål)

15. plass: Fredrikstad, 23 poeng (-21 mål)

16. plass: Arendal, 21 poeng (-28 mål)

Men en nær sensasjonell seier klatret Elverum forbi Fredrikstad og opp på kvalik. Fredrikstad er nå avhengig av poeng i siste runde for å ha en mulighet til å holde plassen i OBOS, og det er ikke sikkert ett poeng holder. Laget fra Plankebyen har nemlig to mål dårligere målforskjell enn Elverum.

På den andre siden ser det helsvart ut for Arendal. Med ni minusmål mer enn Elverum er det bare den villeste teori som kan sikre laget kvalikplassen i OBOS.

Les også: Eliteseriens jumbo får 19 ganger mer enn seriemesteren i Toppserien

Fikk du med deg at speakeren kom i fokus da Tromsø scoret mot Stabæk? Se under:

Start klar for Eliteserien

Det var imidlertid ikke bare i bunnen at det ble dramatikk søndag. På tross av tapet mot Elverum ble det klart at Start slår følge med Bodø/Glimt opp til Eliteserien.

Sandnes Ulf tapte nemlig på hjemmebane for Kongsvinger, og dermed kan ikke rogalendingene ta igjen sørlendingene. Med én kamp igjen skiller det fire poeng.

– Vi er ikke fornøyd med kampen vi leverer, men vi er kommet opp i Eliteserien. Det har vært vårt klare mål, og da er det deilig, selv om vi skulle hatt et bedre resultat i dag. Når vi endelig når målet vårt, er det ekstremt deilig, sier Start-spiller Espen Børufsen til Eurosport.

– Jeg er glad på vegne av klubben, men jeg hater å tape, sier en noe snurt og midlertidig Start-trener Mick Priest. Han er inneforstått med at han kanskje ikke blir med klubben opp som hovedtrener.

– Jeg forstår hvis klubben går for en med mer skandinavisk profil, sier han.

Les også: Tar Start-pause i sinne etter 46 år i klubben

Opseth tangerte Nannskog-rekord

Samtidig ble det klart at Ull/Kisa, som jo snudde kampen mot Arendal, er sikret playoff. De fire lagene som skal spille kvalik om én sjanse til opprykk mot 14. plassen i Eliteserien er følgende:

Sandnes Ulf, Mjøndalen, Ranheim og Ull/Kisa.

Helt på topp storkoste Bodø/Glimt seg. Laget ga seg ikke før det sto 6-0 i målprotokollen mot Åsane, og i én av hovedrollene: Kristian Fardal Opseth.

Han scoret sitt 26. og 27. OBOS-ligamål for sesongen, og målmaskinen tangerte dermed Daniel Nannskogs rekord fra 2005.

Svensken scoret 27 mål for Stabæk da bærumslaget rykket opp, og den rekorden har Opseth nå tangert. Med mål i den siste serierunden går Opseth forbi.

Resultater 1. divisjon søndag:

Bodø/Glimt – Åsane 6-0, Florø – Strømmen 1-5, Mjøndalen – Levanger 3-1, Ranheim – Jerv 3-1, Sandnes Ulf – Kongsvinger 0-3, Start – Elverum 0-1, Tromsdalen – Fredrikstad 5-0, Ull/Kisa – Arendal 4-2.





VG kommer tilbake med mer!