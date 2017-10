NFF-topp vil ha mindre krangel i Fotball-Norge

Etter vel syv måneder i jobben som generalsekretær i Norges Fotballforbund ønsker Pål Bjerketvedt mindre krangling og mer samarbeid i fotball-Norge.

Det var under et pressetreff på Ullevaal Stadion at NFF-toppen tok til orde for mer samarbeid og mindre krangling i fotballfamilien.

– Vi krangler mye. Vi kan fortsatt diskutere, men den bør ha en annen form enn den som til stadighet går gjennom media. Der har vi litt å gå på.

Etter pressetreffet ba VG generalsekretæren om å utdype hva han mente.

– Mitt inntrykk før jeg begynte i NFF for syv måneder siden og nå etterpå er at det er en del unødvendig friksjon og krangling hvor innholdet og synspunktene går på tvers av hva som egentlig er i rammene vi skal jobbe etter. Noen ganger blir dette personorientert og blokkerende i stedet for konstruktivt. Jeg har veldig sans for diskusjoner, uenighet og ulike synspunkter, men vi må kunne klare å håndtere disse litt bedre enn vi klarer i dag. Det er det jeg mener når jeg etterlyser en litt rausere kultur.

– Dere er jo en part i dette og medvirkende?

– Jeg mener ikke utelukkende i dialogen mellom NFF og fotball-Norge, og dette gjelder ikke alle der «ute». Det gjelder definitivt den organisasjonen jeg er ansvarlig for. Jeg tror at vi noen ganger går for rask i forsvar, og jeg er selv en eksponent for det, men jeg ser at hele denne kulturen må bli litt mer rausere og at vi må åpne opp for andre synspunkter. Vi må bli flinkere til å ha en god dialog, sier Bjerketvedt og understreker at det er ikke oppmerksomheten som plager ham.

Sett denne? Oslo Fotballkrets vil kaste fotballpresidenten

– At det støyer rundt fotballen og er konfronterende oppslag i mediene, det er helt greit. Det sier noe om engasjementet som er i fotballen. Jeg er ikke i mot oppmerksomheten eller redd for diskusjonene, men formen på hvordan vi diskuterer kan vi bli flinkere til.

– Har du noen konkrete eksempler fra det siste året?

– Det er anskelig for meg å peke på enkeltsaker. Det er et generelt inntrykk at det er harde ord noen ganger - ikke bare i retning Ullevaal Stadion, men i fotballen som sådan. Vi må kanskje lære litt mer av hverandre og lytte litt mer til hverandre i hele denne familien, sier Bjerketvedt og oppsummer slik:

– Gagner fotballfamilien



– Ikke færre diskusjoner, men kanskje litt mindre krangling. Det tror jeg gagner fotballfamilien og da er det litt lettere å bevege seg fremover.

Fotballpresident Terje Svendsen fortalte på dagens pressetreff at han ønsker å møte sine kritikere i Oslo Fotballkrets som ikke ønsker trønderen i en ny periode som president.

Sett denne? NFF-brøler kan avgjøre nedrykksstrid

– Jeg har tatt initiativ til et møte med Oslo Fotballkrets for å få en nærmere redegjørelse for det innspillet de har gitt til valgkomiteen og de kritiske bemerkningene til forbundsstyrets arbeid, sier Svendsen.

– I løpet av kort tid skal vi ha et møte, så får de luftet hva de mener. Det er lov til å ha synspunkter på forbundsstyret – også president, sier NFF-toppen.