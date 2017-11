NFF tilbyr sluttpakker til alle i administrasjonen på Ullevaal

Norges Fotballforbund vil ansette nye folk i sentraladministrasjonen, men først må noen gå.

Samtlige ansatte i sentraladministrasjonen i Norges Fotballforbund tilbys nå sluttpakker. Det melder forbundet selv på sine nettsider torsdag kveld.

Håpet deres er å frigjøre ressurser så de kan ansette nye folk til Ullevaal-kontorene.

– Det er ikke rom for å utvide staben på Ullevaal, og det er heller ikke ønskelig. Derfor vil NFF iverksette et program for å frigjøre ressurser i form av et sluttavtaleprogram. Årsverk som frigjøres, vil bli erstattet med ny kompetanse, sier generalsekretær Pål Bjerketvedt i pressemeldingen på NFFs sider.

Det understrekes at sluttpakketilbudet er frivillig.

