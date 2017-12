NFF skal utvikle kvinnefotballen med 11 millioner kroner

ULLEVAAL (VG) Norges Fotballforbund (NFF) la torsdag fram 2018-budsjettet hvor det kommer frem at kvinnefotballen skal utvikles.

24 millioner kroner er satt av til strategiske prioriteringer i 2018. 11 millioner av dem skal brukes til å utvikle kvinnefotballen.

– Det er nå fremover miljøene skal komme med tiltak for å lykkes med prioriteringene våres. Nå kommer sportsavdelingen, interesseorganisasjonene og klubbene til å jobbe med hvordan det skal se ut, sier Pål Bjerketvedt, generalsekretær i NFF.

Fikk du med deg? Eliteseriens jumbo får 19 ganger mer enn Toppserie-vinneren

– Vi har også øremerkede midler til kvinnefotball i budsjettet på 28 millioner, men null til gutter. Fordi det vi prøver å gjøre, er at de ulike tiltakene vi lager kan brukes både til gutter og jenter, sier Svendsen.

Av de 24 millioner kronene skal 7 millioner kroner gå til spillerutvikling og 4 millioner kroner til klubbutvikling. Resterende beløp skal gå til omdømme og kommunikasjon.

Av disse 24 millioner kronene stammer blant annet syv millioner fra overskuddet til NFF i 2017. Mens 8.150.000 kroner kommer etter at NFF skal gjøre kostnadskutt. NFF har tilbudt alle de 79 ansatte i administrasjonen om sluttpakke for å effektivisere organisasjonen.

Les også: Stoltenberg tror kvinnefotball blir mer populært enn herrefotball

Flere kvinner i administrasjon og ledelsen

NFF håper å holde på jentespillere lengre og rekruttere flere kvinner inn i organisasjonen og særlig i ledende posisjoner.

– Vi har en kvinneandel nå på 21 prosent. Vi vil ha flere, spesielt også ledere som er enda dårligere representert. Vi vil også holde på kvinnelige spillere lengre, sier Terje Svendsen, fotballpresident, og peker på at Norge har 110.000 jenter som spiller fotball.

Vålerenga, Lillestrøm og Stabæk er store, veletablerte klubber som nå også satser på kvinnefotball.

– Jeg synes det er veldig positivt. Klubbene må selv velge hvordan de vil satse, men vi heier på dem som tar grep, sier Bjerketvedt.

Så du? Her er e-postene NFF mener Edvartsen står bak

For en måned siden ble det kjent at Obos skal sponse kvinnefotballen i Norge med mange millioner.

523 millioner kroner er budsjettert nettoinntekt for NFF i 2018. Hovedsakelig kommer pengene fra TV-rettigheter, sponsorer og tilskudd fra UEFA, FIFA og Norges idrettsforbund (NIF).

90 millioner går til landslag og spillerutvikling. De skal deles tilnærmet likt på herre- og kvinnesiden. 84 millioner kroner går til administrasjonen, mens budsjettet til barn og unge fra NFF er på 53 millioner.

Så du? Fotballkretser går imot Oslo – stiller seg bak Terje Svendsen

Spillerutvikling

Budsjettet ble vedtatt 12.12.2017. Det ble presentert på ett pressetreff på Ullevaal stadion torsdag ettermiddag, etter bytte av møterom grunnet teknisk trøbbel med fremleggingen. Uten at det hjalp. Da tok Svendsen ordet for å starte pressetreffet uten digital presentasjon. Før samlingen måtte flyttes til et tredje rom for å få se presentasjonen.

– Dette er rene slalåmkjøringen, sa Svendsen med galgenhumor.

Les også: NFF-topp vil ha mindre krangel i Fotball-Norge

Norsk Toppfotball kom onsdag med en rapport over spillerutvikling i Norge. Av 5 mulig stjerner, ble «rikets tilstand» vurdert til 2,5 stjerne.

– Den var helt perfekt timet for oss nå som vi så til de grader skal prioritere spillerutvikling. Det er behov for mer kraft og ressursene. Hele klassifiseringsmetodikken er veldig nyttig, mener Bjerketvedt.

– Vi er i ferd med å bli tettere om å toppspillerutvikling mellom klubb og landslag. Å dele alt som foregår på dette er veldig viktig, sier generalsekretæren.

Det siste året har Bjerketvedt ledet et arbeid i NFF for å optimalisere strategien. Organisasjonen har vært gjennom SWOT-analyser og strategidiskusjoner.