Fotballpresident Svendsen skeptisk til Russland-VM: – Mutkos posisjon er kraftig svekket

Fotballpresident Terje Svendsen reagerer mot Vitalij Mutko, sjefen for fotball-VM, som har blitt utestengt på livstid av IOC etter dopingavsløringer.

– Det er svært problematisk og alvorlig både for VM-arrangøren og FIFA. Det utfordrer troverdigheten for verdens største idrettsarrangement. Fotball-VM er avhengig av en grunnleggende tillit. Den sliter de med nå, sier Svendsen til VG.

Mutko er visestatsminister, fotballpresident i Russland og sjef for fotball-VM til sommeren. Tirsdag ble det klart at Russland ikke får delta i vinter-OL i februar.

–Vi i NFF mener det er nødvendig at FIFA stiller krav til vertsnasjonen slik at fotball-VM får tillit. Vertsnasjonen må innse sine problemer.

Det ble også klart at Mutko er utestengt fra OL på livstid. Varsleren Grigorij Rodtsjenkov la fram at Mutko har visst om dopingprogrammet til Russland fram mot OL i Sotsji 2014.

I TRØBBEL: FIFA-president Gianni Infantino og Vitalij Mutko, visestatsminister i Russland, fotballpresident i Russland og sjef for fotball-VM 2018. Foto: Mladen Antonov , AFP

– Spørsmålet er om Mutko kan fortsette som fotballpresident i Russland og være sjef for sommerens fotball-VM. Det er ikke tvil om at hans posisjon er kraftig svekket etter det IOC har lagt fram, mener Svendsen.

Mutko har hele tiden benektet at han visste noe om dopingprogrammet.

– Løgn og fanteri, sa Mutko i russiske medier mandag.

FIFA-president Gianni Infantino har foreløpig stilt seg bak Mutko.

– Hva gjelder FIFA, så er svaret enkelt: Det (IOCs Russlands avgjørelse) påvirker ikke oss. Jeg kan ikke se hvordan det skulle vært tilfelle. Vi er her for å snakke om fotball og VM, ikke om OL, sa Infantino i forkant av gruppetrekningen til VM sist fredag.

Neste uke skal WADA overlevere informasjon om Russlands dopingssystem til FIFA. Varsleren Rodtsjenkov har hevdet at hele Russlands tropp var dopet til VM i 2014.

– I denne typen internasjonale politiske spørsmål samarbeider vi med de nordiske landene. Vi har allerede vært i kontakt, men ikke rukket å komme med noe plan. Det er naturlig å avvente infoen FIFA får fra IOC først. Det kan jo hende det blir enda verre etter det, forteller Svendsen.

– Kan Russland i verste fall miste VM?

– Det tør jeg ikke ha noen sterk mening om, men det er en klart det er en veldig utfordrende situasjon med slike alvorlige funn IOC har lagt fram om Mutko og Russland, svarer trønderen.

– Er det lettere for NFF å reagere når dere ikke er kvalifisert?

Dette er saken: * Russland skal arrangere fotball-VM 2018 * Russland ble nylig nektet deltagelse i OL 2018, etter at IOC har funnet ut at de russiske utøverne dopet seg systematisk før OL i Sotsji * Vitalij Mutko er visestatsminister (nær mann av Putin) i Russland. Han er også fotballpresident i Russland og sjef for fotball-VM. Han er blitt utestengt fra alle fremtidige OL av IOC. * Mutko har blitt støttet av FIFA-president Gianni Infantino før WADA skal levere mer info til FIFA i uke 50. * Fotballpresident Terje Svendsen mener Mutkos posisjon er svekket

– Doping er juks og hører ikke hjemme i idretten. Det er alvorlig og vi ville reagert uansett. Det gjør også mine nordiske kolleger som er kvalifiserte.

– Kan man mistenke at det foregår doping i norsk fotball?

– Fotballspillerne testes jevnlig, og selv om vi aldri kan utelukke doping fordi det gir fordeler for utøvere også i vår idrett, har vi ikke grunnlag for å si at det er stort problem i norsk fotball. NFF er gjennom statusen som «Rent Særforbund» forpliktet til forebygge mot positive dopingprøver gjennom holdningsarbeid på alle nivåer inkludert våre 13 landslag. Dette er et arbeid vi tar på alvor, sier Svendsen.

– Planlegger du å reise til fotball-VM i Russland?

– Det er lagt opp til at FIFA-kongressen er i Russland dagen før åpningskampen. Normalt deltar vi der, og det er enda mer aktuelt nå, svarer han.

Kjetil Siem, tidligere generalsekretær i NFF, jobber som rådgiver for Infantino i FIFA. Men Svendsen har ikke noen planer om å kontakte Siem for å diskutere Russland-VM.

