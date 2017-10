Norge kan hjelpe Sverige mot VM med seier over Nord-Irland

For Norge betyr kampen mot Nord-Irland svært lite, men svenskenes VM-sjanser kan faktisk øke om Norge vinner.

Alle gruppevinnerne får billett til Russland-VM, mens åtte beste av ni toere skal ut i playoff-kamper om VM-plass. Gruppetoeren med færrest poeng etter at kampene mot det svakeste laget er spilt, mister play off-retten.

Det betyr at Norges svenske landslagssjef, Lars Lagerbäck, kan gi en hjelpende hånd til sine landsmenn. Mer om det kommer, men først litt om forutsetningene.

Før gruppe A, B og H spiller lørdag kveld, ser toer-tabellen med resultat mot dårligste lag strøket i pulja slik ut:

1. Portugal 15 poeng , 21-3 i målforskjell på 6 kamper - sikret playoff

, 21-3 i målforskjell på 6 kamper - 2. Italia 14 poeng , 11-8 i målforskjell på 7 kamper - sikret playoff

, 11-8 i målforskjell på 7 kamper - 3. Danmark 13 poeng , 12-5 i målforskjell på 7 kamper

, 12-5 i målforskjell på 7 kamper 4. Nord-Irland 13 poeng , 10-5 i målforskjell på 7 kamper

, 10-5 i målforskjell på 7 kamper 5. Wales 11 poeng , 7-5 i målforskjell på 7 kamper

, 7-5 i målforskjell på 7 kamper 6. Kroatia 11 poeng , 6-4 i målforskjell på 7 kamper

, 6-4 i målforskjell på 7 kamper 7. Skottland 11 poeng , 8-9 i målforskjell på 7 kamper

, 8-9 i målforskjell på 7 kamper 8. Sverige 10 poeng, 10-7 i målforskjell på 6 kamper

10-7 i målforskjell på 6 kamper 9. Bosnia-Herzegovina 8 poeng, 10-8 i målforskjell på 6 kamper (mister play-off, slik det ser ut lørdag morgen)

Disse kampene avgjør



Portugal kan fortsatt ta igjen Sveits i gruppe B, men toeren fra denne gruppen har uansett nok poeng til å sikre kvaliken.

For de seks andre lagene som kjemper om play-off gjenstår disse kampene:

Danmark: hjemme mot Romania.

hjemme mot Romania. Nord-Irland: borte mot Norge

borte mot Skottland: borte mot Slovenia

borte mot Slovenia Wales: hjemme mot Irland

hjemme mot Irland Kroatia: Borte mot Ukraina

Borte mot Ukraina Sverige: hjemme mot Luxembourg og borte mot Nederland

hjemme mot Luxembourg og borte mot Nederland Bosnia Herzegovina: hjemme mot Belgia og borte mot Estland

Seeding



Når de åtte playoff-lagene er klare, blir de delt opp i to puljer: seedet og useedet. Det avgjøres etter hvilke fire lag som er best på FIFA-rankingen. Deretter trekkes lagene 17. oktober og spiller en hjemme- og bortekamp mot hverandre i november.

Per nå ville seedingen sett slik ut:

Seedet: Portugal (Sveits), Wales, Italia, Kroatia

Useedet: Nord-Irland, Sverige, Danmark, Skottland

Uansett om Bosnia Herzegovina tar seg opp, blir de useedet.

Gruppe A – Svensk spenning, Norge kan hjelpe



1. Frankrike 17 p.

2. Sverige 16 p.

3. Nederland 13 p.

4. Bulgaria 12 p.

Åtte av ti kamper er spilt.

Som vi ser av både den mulige playoff-tabellen og gruppespillet ligger Sverige utsatt til. Dersom Norge skulle slå Nord-Irland kan det til slutt være avgjørende for våre naboer, selv om veien dit ser lang ut.

TOPPLAGENE: Paul Pogba (til venstre) og Andreas Granqvist i en duell i VM-kvalifiseringskampen mellom Frankrike og Sverige i juni. Foto: Franck Fife , AFP

Vinner Norge for eksempel 2-0 over nordirene blir de stående på 13 poeng og med 10-8 i målforskjell. Da har alle de andre gruppetoerne alt i egne hender for å gå forbi Nord-Irland og britene kan fort måtte se plassen ryke. For Sveriges del ligger de tre poeng og fem mål bak Nord-Irland, med en kamp til gode.

Dersom Sverige vinner stort mot Luxembourg stort lørdag og Bulgaria det samme i siste kamp er det en mulighet for at resultatene mot Hviterussland heller teller, og at Luxembourg ender sist.

Det kan lønne seg for Sveriges del, ettersom de har med seg seks poeng og 8-0 i målforskjell fra de to kampene. Sverige vant bare 1-0 borte mot Luxembourg.

Uansett får Sverige en tøff jobb med å holde Nederland bak seg. De møtes tirsdag. Per nå ligger Sverige tre poeng foran og har seks mål bedre målforskjell. Har de maks klaff tar de seg forbi Frankrike og går rett til VM.

Gruppe B – Gruppefinale

LEDER AN: Cristiano Ronaldo feirer seier i gruppespillskampen mot Ungarn i september. Foto: Tamas Kovacs , AP

1. Sveits 24 p.

2. Portugal 21 p.

Åtte av ti kamper er spilt.

Sveits har 24 poeng på toppen. Det er tre poeng mer enn Portugal. Sveits møter Ungarn lørdag, mens Portugal møter Andorra. Vinner de hver sin, blir det en ren gruppefinale tirsdag.

Da reiser Sveits til Portugal for siste kamp. Portugiserne har langt bedre målforskjell enn Sveits, og vil ta gruppeseieren ved to seire på de to siste.

Gruppe C – Tysk dominans

1. Tyskland 27 p.

2. Nord-Irland 19 p.

6-0: Toni Kroos og Joshua King i duell under Tysklands 6-0-seier over Norge i Stuttgart i september. Foto: Daniel Roland , AFP

Ni av ti timer er spilt.

Klappet og klar. I hvert fall med tanke på hvem som blir nummer én og to.

Tyskland ble VM-klare med 3-1-seier mot Nord-Irland torsdag. Nord-irene har på sine side sikret annenplassen. Norge kan bli nummer tre, men da må Lars Lagerbäcks menn slå Nord-Irland, samtidig som Tsjekkia avgir poeng mot San Marino.

Den kampen blir, som nevnt, superviktig for Nord-Irland, ettersom det fortsatt er teoretiske muligheter for at de må ha mer enn 19 poeng for ikke å bli dårligste toer. Poengene mot San Marino blir strøket.

Gruppe D – Alt kan skje



1. Serbia 18 p.

2. Wales 17 p.

3. Irland 16 p.

SKADETRØBBEL: Real Madrid-stjernen Gareth Bale avbildet under oppgjøret mot gruppeleder Serbia. Bale sliter nå med en skade. Foto: Matthew Childs , Reuters

Ni av ti kamper er spilt.

Serbia er gruppeleder med 19 poeng, men tapte mot Østerrike fredag. Dermed må de slå Georgia i siste kamp for å sikre seg VM-plass. Uansett er de sikret andreplass i gruppa, men stryker man de seks poengene mot Moldova har de kun 13.

Wales (17 poeng) og Irland (16) kjemper om kvalifiseringsplassen, og møtes i Cardiff i det som sannsynligvis blir en kamp om playoff-plassen i siste kamp. Om poengene holder mot de andre gruppene.

Gruppe E – Hareides mulighet

HISTORISK: Robert Lewandowski med matchballen etter hat trick i 6-1-seieren over Armenia 6. oktober. Scoringene gjorde ham til tidenes mestscorende polske landslagsspiller. Foto: David Mdzinarishvili , Reuters

1. Polen 22 p.

2. Danmark 19 p.

3. Montenegro 16 p.

Ni av ti kamper er spilt.

Polen uansett til playoff, og rett til VM med poeng mot Montenegro. Montenegro må slå Polen, samtidig som Danmark taper mot Romania, om de skal ta fra danskene playoff-plassen.

Taper Polen mot Montenegro, samtidig som danskene vinner mot Romania, vinner Åge Hareides menn gruppen.

Gruppe F – England klare

1. England 23 p.

2. Skottland 17 p.

3. Slovakia 15 p.

4. Slovenia 14 p.

TIL VM? Slovakias og Napolis Marek Hamsík i duell med Tottenhams Eric Dier under oppgjøret mellom Slovakia og England i september. Slovakia har fortsatt en mulighet til å klare playoff. Foto: Adrian Dennis , AFP

Ni av ti kamper er spilt.

England er klare som gruppevinnere. Bak Skottland (17), Slovakia (15) og Slovenia (14) kniver om playoff. Skottland og Slovenia møtes i siste kamp. Slovakia møter gruppejumbo Malta.

Mye kan altså skje. Her er scenariene:

* Skottland slår Slovenia og tar playoff.

* Slovenia slår Skottland, men Slovakia slår Malta, og Slovakia tar playoff.

* Slovenia slår Skottland, samtidig som Malta slår Slovakia, og Slovenia tar playoff.

* Slovenia og Skottland spiller uavgjort, samtidig som Slovakia vinner, og Slovakia tar playoff.

Gruppe G – Spania overlegne



LEKESTUE: Isco scoret to og lekte seg med Italia i spanjolenes 3-0-seier i starten av september. Foto: Gabriel Bouys , AFP

1. Spania 25 p

2. Italia 20 p

Ni av ti kamper er spilt.

Spania er klare for VM. Mens et av VM-historiens aller beste lag, med fire gull, risikerer å miste mesterskapet. De må ut i playoff. Italia har kun mistet VM i 1930 i Uruguay, de kun 13 lag deltok. Og i 1958 i Sverige. Da kvalifiserte dem seg ikke.

Gruppe H – Bosnisk skippertak

1. Belgia 22 p.

2. Bosnia-Hercegovina 14 p

3. Hellas 13 p

PÅ TOPP: Romelu Lukaku feirer scoring mot Bosnia i VM-kvalifiseringskamp i fjor høst. Foto: François Lenoir , Reuters

Åtte av ti kamper er spilt.

Bosnia mangler allerede VM-klare Belgia og gruppefemmer Estland. Hellas mangler Kypros og Gibraltar. Bosnia ligger imidlertid, i likhet med Wales, Nord-Irland og Sverige, skummelt an i kampen om å komme seg inn blant de åtte beste toerne. De må trolig ta seks av seks poeng for å sikre playoff-kamp. Det blir tøft mot Belgia.

Gruppe I



1. Island19 poeng

2. Kroatia 17 p.

3. Ukraina 17 p.

4. Tyrkia 14 p.

Ni av ti kamper er spilt.

Fredag ble en lykkedag for Island da de slo Tyrkia, mens Kroatia rotet det til på overtid mot Finland. Med seier mot Kosovo mandag går Island til VM. Kampen om play-off er tett.



Her får du oversikt over alle kamper, mål og alt om VM-kvaliken.



Istedet for å spekulere så mye, er det kanskje best å vente til tirsdag kveld rundt 22.30. Da er alt klart.



Disse lagene er foreløpig klar for VM i Russland neste sommer: Mexico, Iran, Japan, Brasil, Russland (vertskap), Belgia, Sør-Korea, Saudi-Arabia, Tyskland (regjerende mester), England, og Spania.