Nord-Korea slo tilbake med storseier

(Nord-Korea – Malaysia 4-1) Jørn Andersens Nord-Korea reiste seg etter en kjempesmell mot Libanon sist: I dag ble det en meget viktig storseier over Malaysia.

Kvalifiseringskampen til Asiamesterskapet i 2019 ble spilt på nøytral grunn, i Thailand. Den politiske situasjonen gjør at Nord-Korea nesten ikke får spilt kamper på hjemmebane. Møtet med Malaysia ble utsatt hele tre ganger, som en direkte følge av at Kim Jong-uns halvbror ble drept på flyplassen utenfor Malaysias hovedstad Kuala Lumpur i februar.

Til slutt grep det asiatiske forbundet inn og bestemte at både hjemme- og bortekampen mot Malaysia skulle spilles på nøytral grunn. Returen går i samme land kommende mandag.

SCORET: St. Pölten-spilleren Pak Kwang-Ryong fikset 1-0 for Nord-Korea. Her i aksjon mot Hongkong tidligere i år. Foto: AFP

Andersens menn satte full fart fra starten av. Østerrike-proffen Pak Kwang-Ryong ordnet 1-0 på straffe, Kim Yu-Song øket rett før pause, Kim Yong-Il det samme rett etter pause, før Sveits-proffen Jong Il-Gwan fikset 4-0 før timen var spilt. Malaysia reduserte én gang, men det ble likevel en stor kveld i øst for Jørn Andersen, og den trengte han, etter stygge 0-5 mot Libanon sist.

Det kan også være greit å finne storformen snart. I desember blir det tøffere motstand, da tar Andersen med seg laget sitt til Tokyo og sluttspillet i Øst-Asiamesterskapet. Der venter stormaktene (i Asia-sammenheng) Japan, Sør-Korea og Kina.

At det ble hele 4-1 over Malaysia kan bli avgjørende, i jakten på en plass i Asiamesterskapet i 2019. Nå er Nord-Korea likt med Hongkong på fem poeng, Hongkong er to mål foran. Libanon leder suverent, og det er to av fire lag som går videre til mesterskapet.

To kamper gjenstår. Nord-Korea møter altså Malaysia igjen i Thailand om tre dager, før avgjørelsen faller i det som trolig blir Jørn Andersens siste kamp som landslagssjef; hjemme mot Hongkong 27. mars. Han startet i jobben 1. mai 2015.