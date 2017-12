NFF reagerer på Melgalvis' kongepokal-feiring: – Viser lite respekt

Måten NM-vinner Aleksander Melgalvis (28) feiret cupgullet på, blir ikke godt mottatt av Norges Fotballforbund.

– Å vinne et cupgull er stort, og selvfølgelig skal det feires. Men det er fullt mulig å få til uten at man viser kongepokalen og det den representerer så lite respekt.

Det sier kommunikasjonssjef i NFF Yngve Haavik til TV 2.

Les også: Frode Kippes elleville finaledag

For da Aleksander Melgalvis skulle feire Lillestrøms cupgull, gikk det litt for langt, i hvert fall hvis man spør NFF. 28-åringen serverte Kanarifansen og lagkameratene et strippeshow etter triumfen, og til slutt var det bare kongepokalen som skjulte hans edlere deler.

– Ble kanskje litt heftig



Lignende feiringer har blitt gjort av både Christian Gytkjær da Rosenborg vant seriegullet i 2016, og i år gjorde Avaldsnes' Ingrid Ryland det samme. At Melgalvis nå fortsetter i samme spor, er ikke noe NFF er veldig glade for.

Sjekk denne: Sarpsborg-spiller hudfletter linjemannen

– NFF ønsker å være tydelige på hva vi mener om en slik feiring med kongepokalen, og vi tror at både klubber og spillere deler får oppfatning. Det, i tillegg til medieoppmerksomheten dette får, vil nok få spillere til å tenke seg om en ekstra gang ved neste korsvei, sier Haavik.



Medieansvarlig i Ståle Lindblad sier til VG at de foreløpig ikke har hørt noe fra Norges Fotballforbund, men at han – dagen derpå – kan forstå at noen reagerer.

Saken fortsetter under bildet.

NAKENFEIRING: Slik feiret Ingrid Ryland og Christian Gytkjær sine triumfer med henholdsvis Avaldsnes og Rosenborg. Foto: Skjermdump, Instagram

– Innad i klubben har det ikke blitt diskutert enda, men det er klart, gutta vinner cupgull, det er godt humør, enorm stemning på scenen og så lar man seg rive seg med.

– Men når vi ser det dagen etterpå er det forståelig å tenke at det kanskje ble litt heftig. Men dette var noe som var gjort i ekstase.



Les også: Kippe tidenes eldste målscorer i cupfinalen

Lillestrøm-spillerne skal ha et pressetreff på Åråsen klokken 12.00, og da vil hendelsen sannsynligvis bli diskutert litt nærmere, sier Lindblad.