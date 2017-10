Utsøkt Ødegaard-assist ikke nok for Heerenveen – tapte den «norske duellen»

(Heerenveen - AZ Alkmaar 1-2) Med fem av fem mulige nordmenn fra start i Æresdivisjon-oppgjøret, vartet Martin Ødegaard og Jonas Svensson opp med hver sin målgivende.

Det er godt å være norsk i Danmark, sies det. Det kan garantert Pål Alexander Kirkevold skrive under på. Men søndag ettermiddag var det også fryktelig godt å være norsk i Nederland.

For da Heerenveen tok imot AZ Alkmaar til Æresdivisjon-oppgjør på Abe Leenstra Stadion, var det hele fem nordmenn i de to startelleverne:

Martin Ødegaard, Morten Thorsby og Nicolai Næss startet alle for hjemmelaget, mens eks-Rosenborg-duoen Fredrik Midtsjø og Jonas Svensson gjorde det samme for AZ.

Morten Thorsby prydet kampprogrammet før kampen, satte Ødegaard og Svensson sitt preg på selve kampen.

To norske målgivende



I ekte Halloween-ånd, inntok Ødegaard hovmesterantrekket og serverte Michel Vlap som sendte Heerenveen i føringen.

Ødegaard, som tidligere har vært klar på at han må bli bedre i avgjørende øyeblikkene, var absolutt det denne søndagskvelden.

PRYDET KAMPPROGRAMMET: Morten Thorsby. Foto: FAKSIMILE, HEERENVEEN.

Oppgjøret var 21 minutter gammelt da Vlap ikke bare tok seg forbi, men sendte Jonas Svensson på rumpa, før Ødegaard – på lekkert vis – flikket gjennom Vlap, som alene med keeperen satte ballen i nettaket.

Så spørs det om kampavgjørende situasjoner som denne, får ekspertene – og Lars Lagerbäck selv – til å endre mening. Det er i hvert fall ikke overraskende at Real Madrid er fornøyde med Ødegaard om dagen.

Mistet seieren



Det blekampens vakreste øyeblikk, men ikke kampens eneste scoring. Etter 73 minutter gjorde Svensson som Ødegaard og inntok servitør-rollen. Han serverte Guus Til, som utlignet til 1-1.

Forrige runde endte med en skikkelig Heerenveen-ydmykelse, og selv om det lenge så ut til å bli bedring, ble det like mager poengfangst denne gangen.

På overtid av oppgjøret scoret nemlig Guus Til sitt andre for dagen, som betyr at Ødegaard & co rotet bort seieren etter å ha vært i ledelsen i store deler av kampen.

Søndagens øvrige resultater i Nederland:

Vitesse Arnhem - PSV Eindhoven 2-4, FC Utrecht - NAC Breda 2-2, Sparta Rotterdam - FC Groningen 2-1.