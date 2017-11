Ny smell for Ødegaard og Heerenveen

(Heerenveen - PEC Zwolle 1-2) Martin Ødegaard (18) var sentral før pause, men kunne ikke hindre at Heerenveen tapte for femte gang på de syv siste seriekampene.

Tre ganger var Ødegaard nær ved å stå bak et 2-0-mål, men isteden raknet det for Heerenveen mot det gjerrige overraskelseslaget PEC Zwolle.

Bare Ajax har sluppet inn færre mål enn tabellfirer Zwolle, men Heerenveen åpnet gjestenes forsvar gang på gang før pause.

Det så veldig lyst ut da Michel Vlap fikset 1-0 etter 13 minutter. Ødegaard satte først opp kaptein Stijn Schaars (uten at nordmannen skal ha mye av æren for målet). Schaars løftet vakkert over til Vlap, som på bakre stolpe banket ballen i mål på hel volley, en klassescoring.

Deretter kunne Ødegaard, eneste nordmannen i startoppstillingen, blitt forskjellen i en omgang preget av mange feilpasninger:

I det 18. minutt stakk han ballen pent gjennom til Pelle van Amersfoort, men vinkelen ble litt skrå og van Amersfoort kom litt ut av balanse.

I det 35. minutt rev Ødegaard først til seg ballen, fikk den tilbake på 16-meterstreken, driblet bort en mann, men kom litt langt ut, og det ble en mellomting mellom skudd og pasning med høyrebeinet. PEC Zwolle-keeper Diederik Boer fikk tåspissen på ballen, hvis ikke kunne Heerenveen-spiss Reza Ghoochannejhad spasert ballen i mål.

Og i det 40. minutt kom den største sjansen: Ødegaard vakkert gjennom til målscorer Michel Vlap, som helt alene avsluttet svakt og Diederik Boer kunne redde. Der skulle det stått 2-0.

Isteden kom kalddusjen: Argentinske Nicolas Freire utlignet på PEC Zwolle første skikkelige sjanse, og like etter pause sørget Mustafa Saymak for 2-1 til Zwolle etter en keeperretur.

Heerenveen greide aldri å komme tilbake. Laget har bare scoret 19 mål, har ingen utpreget måltyv og da blir det ekstra tungt å vinne kamper. Morten Thorsby er suveren toppscorer med fire mål . . .

Martin Ødegaard greide aldri å prege 2. omgangen, og selv om det ble et hjemmetrykk i jakten på utligningen, skapte Heerenveen veldig lite. Innbytterne Morten Thorsby (siste 25 minuttene) og Henk Veerman skapte den største muligheten da de kjempet seg gjennom og Veerman skjøt over.

Dermed er Heerenveen nede på niendeplass med sine 18 poeng, og det meste har ramlet sammen etter en drømmestart. De seks første kampene: Ubeseiret og 14 poeng. De syv neste kampene: Én seier, én uavgjort og resten tap.