Mourinho med Klopp-stikk etter Liverpools rekordkjøp

José Mourinho (54) mener Liverpool-manager Jürgen Klopp (50) burde få spørsmål om gammel kritikk av Manchester Uniteds pengebruk.

Da Mourinho fikk spørsmål om sine uttalelser etter 2-2-kampen mot Burnley om at Manchester City bruker penger på backer som om de skulle vært spisser, sendte han ballen videre til Klopp.

– Sa jeg det? Du vet, jeg synes den som snakker om slikt på en spesifikk måte, er Jürgen. Hvis jeg var dere, ville jeg spurt ham om kommentarene hans for rundt et år siden, sier Mourinho, ifølge The Guardian.

Liverpool har hentet ny stopper. Her er noen alternativer på keeperplass:

Klopps kritikk

Han sikter til da Klopp kritiserte Paul Pogbas overgang fra Juventus til Manchester United for 985 millioner kroner.

– Andre klubber kan gå ut og bruke mer penger og hente toppspillere, ja. Men hvis du henter en spiller for 100 millioner pund eller noe sånt, og han blir skadet, så faller alt i grus. Om jeg må gjøre det annerledes enn det? Ja, jeg vil faktisk gjøre det annerledes, sa tyskeren, før han la til:

– Jeg ville til og med gjort det annerledes dersom jeg hadde muligheten til å betale slike summer. Den dagen fotballen blir slik, har jeg ingen jobb lenger.

– Ikke pent

Mourinho mener Klopp bør utfordres på disse uttalelsene etter at han denne uken signerte midtstopperen Virgil van Dijk fra Southampton for drøye 830 millioner kroner. Nederlenderen ble dermed tidenes dyreste forsvarsspiller.

– Jeg snakker ikke spesifikt om van Dijk, for Liverpool kan gjøre hva de vil, og jeg har ikke rett til å kommentere det de gjør. Realiteten er at dersom de mener spilleren er den rette for dem, og de gjerne vil ha ham, så må de enten betale den summen eller ikke få spilleren, for det er slik markedet fungerer, sier Mourinho.

Det virker det som om Klopp nå har forstått. Før lørdagens kamp mot Leicester svarte tyskeren på spørsmål om prislappen til van Dijk.

– Det er ikke pent, men sånn er markedet, sånn er verden. Vi må tilpasse oss, sier Klopp, ifølge The Telegraph.

Tenker ikke lenger på pris

I fjor var Klopp opphengt i summen Manchester United betalte for Pogba, men nå er tonen en annen.

Tyskeren hevder i alle fall å ikke lenger bruke tankekraft på hvor mye penger hans egen klubb må ut med på overgangsmarkedet.

– Jeg er overrasket over utviklingen de to siste årene. Det siste halvåret har i bunn og grunn forandret alt. Vi, som klubb, kan ikke endre på det, sier Klopp.

– For å være ærlig, er faktisk prisen det siste jeg tenker på hvis jeg vil signere en spiller. Ikke fordi jeg liker å strø om meg med penger, men fordi vi bare er opptatt av selve spilleren, forteller Liverpool-manageren.