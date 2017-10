(Linköpings FC-Kvarnsveden IK 0-0) Søndag ble Frida Maanum (18) og Kristine Minde (25) svenske seriemestere med Linköpings FC. Det var det få som trodde var mulig før sesongen.

Etter ett poeng i den målløse bortekampen mot Kvarnsveden, kan de to norske landslagsspillerne feire seriemesterskapet i Damallsvenskan hele den 4,5 timer lange bussturen hjem til Linköping.

– Jeg tror ikke helt jeg har forstått det enda. Det føles veldig, veldig bra. Nå blir det fest både i bussen og når vi kommer hjem, forteller Minde lykkelig til VG.

– Over all forventning

Det er bergenserens andre strake seriegull med Linköpings. For 25-åringen er opplevelsen stor. På klubbens hjemmeside møtes man av teksten «Linköpings FC – Damfotboll i världsklass».

Men selv om klubben sikter høyt, var det få som trodde det var mulig for Minde å forsvare ligatittelen fra i fjor da flere av hennes beste lagvenninner dro videre etter forrige sesong.

– Året har vært over all forventning. Vi mistet hele vår offensive angrepsrekke før sesongen. I sommer forsvant også kapteinen vår og en viktig forsvarsspiller. Det var ikke mange som forventet at vi skulle klare å ta gullet, forteller Minde.

– Hvordan har dere lykkes?



– Det som kjennetegner Linköpings er at vi står sammen som et lag. Vi forsøker hele tiden å gjøre hverandre gode. Så har vi vært stabile.

Kjente på nervøsiteten

Med to kamper igjen av serien leder Linköpings med ni poeng. Hovedutfordrer FC Rosengård klarte søndag bare 0–0 hjemme mot fjerdeplasserte Piteå IF, og må derfor avfinne seg med at gullet er utenfor rekkevidde.

Før oppgjøret mot Kvarnsveden var det mye som sto på spill. Minde kjente også på en ekstra spenning, men hun lot seg aldri affisere.

– Jeg var spent. Vi visste at det kom til å bli en veldig tøff bortekamp. Kvarnsveden har blant andre toppscoreren i Damallsvenskan (24-målsdama Tabita Chawinga, journ.anm.), så vi måtte være nøye på henne, men vi har full kontroll hele kampen og er nærmere scoring enn dem. Vi visste også at det uansett var to kamper igjen til å ta gullet på.

Etter feiringen av Damallsvenskan-tittelen begynner om ikke lenge planleggingen av den viktige 8-delsfinalen i Champions League. Onsdag 8. november løper Minde og Maanum ut på Generali Arena i Tsjekkia for det første av to møter med Sparta Praha.