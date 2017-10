Norge trenger han som kan utgjøre forskjellen, Norge trenger Ødegaard

Kommentar (Norge - Tyskland 3-1) Resultatet var imponerende. Spillet var bedre enn på lenge. Men med Lars Lagerbäck på tribunen, spilte Martin Ødegaard (18) sin beste landskamp siden han herjet med Portugal som 15-åring.

Det er egentlig så enkelt: Hvis Lagerbäck ikke tar med Ødegaard til de to treningskampene i november, så blir til slutt spørsmålet: Hva har gutten gjort galt?

Jeg er glad i kollektivet, jeg er glad i midtstoppere som klinker ballen på rad 70 om nødvendig. Og jeg vet at i dagens fotball, så har du ikke råd til luksusspillere. Samtidig: Jeg går litt lei motargumentasjonen som ofte kommer mot teknisk gode, men fysisk svake spillere.

Alle mytene

«Han er for dårlig defensivt».

«Returløpene hans er for dårlige.»

Du hører det i kriker og kroker, fra dem som har gått alle mulige kurs.

Vi kan heller snu på det, og spørre: «Hva kan han gi laget offensivt?»

Jeg regner med at han tas ut i november. Alt annet vil være feil.

For ingen i norsk fotball har ferdighetene og blikket til Martin Ødegaard. Det var derfor han ble hentet til Real Madrid som 16-åring, ikke fordi han fulgte mannen sin hjem etter et angrep.

De fleste trenere/ledere ønsker seg spillere som kan endre et kampbilde. Det kan Ødegaard. Og jeg tenker ikke på alle tunnelene han tok på de tyske spillerne, det var bare ekstra krydder. Heller ikke det målet han scoret, som var flott nok i seg selv. Det er mer måten han ser hele spillet på som er det magiske med denne gutten.

Må inn i troppen

Det ser ut som han tar inn hele banen i et blikk hver gang han involveres i spillet.

Jeg mener ikke at Martin Ødegaard nødvendigvis skal være fast på det norske A-landslaget. Jeg mener ikke at han skal vurderes annerledes enn andre kandidater. Jeg mener bare at han er så spesiell, og så god, at han bør være i en A-landslagstropp. Noen kamper bør han kanskje starte, andre bør han kanskje være en mulig super-innbytter.

I Drammen tirsdag kveld møtte Ødegaard noen av de beste spillerne i verden, og flere er langt eldre enn han.

KOMMENTERER: VGs Knut Espen Svegaarden. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

Ajer og Thorsby

Likevel var han klart best, drev med en annen idrett enn resten når det gjelder ferdigheter og blikk. For all del, det var andre gode, norske spillere på banen også, en mann som tomålsscorer Morten Thorsby har utvilsomt mye å komme med, det samme har Kristoffer Ajer.

Det er nok disse tre som ligger nærmest A-landslaget nå.

For dette var en strålende kamp av U-21-landslaget til Leif Gunnar Smerud, et landslag som har rotet for mye i denne kvalifiseringen til å kunne nå et EM-sluttspill.

Dessverre.