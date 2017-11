De lovende prestasjonene til Martin Ødegaard (18) i Nederland og for Norge går ikke ubemerket hen i Madrid-pressen.

Den spanske sportavisen AS, som i all hovedsak følger Real Madrid, har publisert en video der de sammenligner Ødegaard fra tiden på Real Madrids reservelag med klipp fra kamper for Heerenveen og det norske U21-landslaget denne høsten.

«Fra bløff til å forbløffe Nederland: Ødegaard er på vei tilbake gjennom den store døren», skriver AS, som kaller videoen «beviset» på at Ødegaard «gjør en fantastisk sesong i Nederland».

– Dette var Ødegaard i Castilla. Og dette er Ødegaard i dag i Heerenveen. En total forvandling som er i ferd med å gjøre ham til sensasjonen i den nederlandske ligaen, og den absolutte lederen på det norske U21-landslaget, sier avisens reporter i videoen, som blant viser denne spektakulære finten:

– Den beskjedne gutten som manglet selvtilliten til å prøve ting, har blitt til lagets «joystick» og tør å prøve på alt mulig. Utrolige dribleraid, fantastiske hælflikker, og frispark rett i krysset. Nordmannens ferdighetsregister virker å være uendelig.

Avisen mener at Ødegaard blir bedre og bedre i pasningsspillet, at «få spillere i verden slår så gode målgivende pasninger», og at drammenseren har blitt enda bedre til å drible.

– Han har tilpasset seg den lille byen Heerenveen på en utmerket måte. Utlånet har vært en suksess for Real Madrid. Nå gjenstår det bare å se når han returnerer til Santiago Bernabéu, sier AS-reporteren.

Det åpnes også opp for at Ødegaard, som blir kalt «den norske magikeren», kan ende opp med å spille for Real Madrid allerede etter denne sesongen.

Ødegaard er inne i en god periode: Nylig slo han sin første målgivende pasning for sesongen i Heerenveen, i helgen gjorde han comeback på A-landslaget med et stolpeskudd, og tirsdag scoret han i U21-landslagets viktige 2-1-seier over Irland.

18-åringen bekreftet denne høsten overfor VG at han har signert en ny kontrakt med Real Madrid. Den nye avtalen strekker seg trolig helt til den 30. juni 2021.

Ødegaard er på utlån til nederlandske Heerenveen frem til sesongslutt.

