Eriksen til VG: – Klokt valg av Ødegaard

HELSINGØR (VG) «Han burde gjort som Christian Eriksen isteden», sa mange nordmenn da Martin Ødegaard gikk til Real Madrid i 2016. Så hva sier Christian Eriksen?

Den danske Tottenham-stjernen gikk fra Odense Boldklub til Ajax 1. januar 2009, én måned før han fylte 17 år.

«Jeg føler at Ajax er riktig klubb. Den er stor, men ikke for stor, og så tror jeg at Holland er et godt sted å starte», uttalte 16-åringen til Fyens Stiftstidende. Han forteller at han først skal trene med Ajax' juniorlag og noen ganger med reservelaget.

Avisen skrev at Eriksen hadde vært på prøvetrening i både Chelsea og Barcelona, men at han følte at begge klubbene var «for store som karrierens første utenlandske stasjon».

– For meg var Ajax et riktig sted å starte, sier Eriksen nesten ni år senere, etablert som offensiv dirigent i Tottenham.

STORE DANSKER: Den ene herjer på 2010-tallet, men andre var stor i 70- og 80-årene. Christian Eriksen (25) og Frank Arnesen (61). Arnesen har vært sportsdirektør i både Chelsea og Tottenham, og bor i Nederland, der han følger Martin Ødegaards utvikling. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Likevel har han forståelse for at Martin Ødegaard havnet i Spania i 2016:

– Altså, når han får muligheten i Real Madrid som 16-åring, så forstår jeg at det er vanskelig å si nei, påpeker Eriksen, opptatt med forberedelsene til lørdagens VM-playoff mot Irland. Han poengterer at det var én vesentlig forskjell på ham selv og Ødegaard i den alderen; det norske stortalentet spilte allerede i den øverste divisjonen og på landslaget.

– Han hadde masse selvtillit, men Real Madrid er selvsagt av et helt annet kaliber. Nå tror jeg at han har gjort et klokt valg ved å bytte til den hollandske ligaen. Han er «god på kulen» (altså god med ballen), mye med i spillet, skaper sjanser, scorer mål. Jeg tror han passer «riktig godt» der. Der kan han få «det hele på plass igjen», og etter det jeg har lest så er han på vei opp igjen, sier Eriksen, som fikk sin Danmark-debut 18 år og én måned gammel.

– Tiden i Real Madrid ga ham sikkert verdifull erfaring. Nå får han spillemessig erfaring i Heerenveen, og så får vi se om han kommer tilbake igjen (til Madrid) eller om han ender et annet sted, sier Åge Hareides viktigste mann.

Christian Eriksen fikk sin Ajax-debut som 17-åring, men ble matchet ganske forsiktig frem til han var 18 år og ti måneder. Fra da av var han fast i førsteelleveren til det nederlandske storlaget.

– Er det lett at man forventer for mye, for tidlig, av unge spillere?

– Det kommer an på. Noen kan være «pissgode» når de er 18, andre kan være «pissgode» når de er 16. Dette er meget forskjellig fra spiller til spiller. Han (Ødegaard) kommer fra en situasjon der han har hatt press på seg fra han var 16. Spiller man i den øverste divisjonen når man er så ung, får man et helt annet press.

– Men man trenger ikke å tape så mye dersom man ikke spiller seniorfotball før man er 18-19?

– Nei, det synes jeg ikke. I Nederland får man jo debuten når man er 15-16, det er veldig tidlig, men i England er man stadig ung hvis man er 21, så det er forskjell fra land til land. Men i Holland kan man få mye spilletid og selvtillit, og derfor er det et godt sted å være før man eventuelt kommer til en større liga, sier mannen som ble hentet av Tottenham for rundt 110 millioner kroner sommeren 2013.

Han er under kontrakt i to og et halvt år til, og vil nok fort verdsettes til mellom en halv og en hel milliard i dagens marked.

OMSTRIDT OVERGANG: Det ble oppstyr da Frank Arnesen valgte å forlate jobben som sportsdirektør i Tottenham og gå London-nabo Chelsea i 2005. Chelsea ble beskyldt for urent spill. Her fra den første pressekonferansen i Chelsea. Foto: TERJE VISNES, VG

En av de som kan dette markedet best er Frank Arnesen (61), tidligere sportsdirektør i Tottenham og Chelsea, og i sistnevnte klubb hadde han en ung Christian Eriksen over på prøvespill.

– Han var hos oss tre ganger, men vi var godt dekket i den posisjonen og jeg sa til ham at det ville være bedre å gå til Nederland, fordi det ikke er like fysisk krevende der. To år senere, som 18-åring, var han fast på Ajax. Man kan kanskje si at det er den ideelle utviklingen for en spiller, sier Arnesen, som selv spilte for Ajax i seks år, samt for Valencia, Anderlecht og PSV Eindhoven. Han fikk 52 landskamper, og var med både i semifinalen i EM i 1984 og på det elskede VM-laget i 1986.

Fra arkivet: Christian Eriksen til VG i 2011: – Heseblesende karriere

– Men en spiller som Andreas Christensen valgte Chelsea som 16-åring. Etter to år ble han leid ut til Mönchengladbach, fikk erfaring der og nå er han tilbake og spiller i Chelsea. Så man kan ikke alltid si hva som er best. Derfor kan man heller aldri si at det hadde vært bedre for Martin Ødegaard dersom han hadde gått til Heerenveen, eller Ajax, eller PSV, sier Arnesen engasjert.

– Han tjener masse penger, men valgte den vanskelige veien. Er du 16 år kommer du ikke inn på førstelaget til Real Madrid. Det er umulig. Det var jo heller ikke meningen. I en periode slet han også med å komme på andrelaget, og da tenker man jo «hvor god er han da?». Men så glemmer man at han kun var 16 år. Hvor gammel er han nå? 18? 19?

– Han blir 19 i desember?

– 19 år. Han er jo fortsatt så ung. Jeg bor i Holland nå, og ser Ødegaard en del der. Han har startet denne sesongen «riktig godt». Han spiller som høyre flanke, det er kanskje ikke hans beste posisjon, men akkurat nå er det kanskje best at han får litt plass og kan gå innover med sitt venstrebein. Han spiller, legger opp til noen mål, det går bra. Det blir veldig interessant å følge hans utvikling.

– Du rangerer ham som et stortalent?

– Jaja, det er et stort talent, svarer Arnesen og gjentar seg selv. – Et stort talent.

– Akkurat nå spiller han nok ikke i sin beste posisjon, han er jo ikke en ving, for den hurtigheten har han ikke. Så er spørsmålet om han blir hurtig, eller om han heller blir en type som (Juan) Mata, eller David Silva, som ikke er direkte hurtige, men de har fremragende venstrebein og et godt overblikk. Hvis han kan utvikle seg opp mot det nivået i løpet av de fire-fem neste årene, så blir det bra, men vi må vente til han er 22-23 år før vi kan si om han blir en toppspiller, sier Frank Arnesen.