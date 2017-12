Bruddskade for Martin Ødegaard

Martin Ødegaard (18) mister de resterende seriekampene i 2017. Grunnen er et brudd i vristen.

18-åringen har stått over de to siste kampene grunnet plager i foten. Det viste seg altså å være et brudd i vristen.

– Det er et brudd oppe på den ene vristen, sier far Hans Erik Ødegaard til Aftenposten, som først omtalte saken.

Hans Erik Ødegaard opplyser at sønnen har spilt kamper med skaden.

– Men han ble ikke bedre. Nå er det tatt bilder og det er funnet ut av skaden. Martin kommer ikke til å spille kamper før jul, sier Ødegaard til avisen.

Heerenveen har slitt i det siste og er nummer ni i nederlandsk æresdivisjon etter 15 serierunder.

Hylles i Madrid-avis: – En totalforvandling

Ødegaard spilte de 13 første kampene, men har altså stått over de foregående to. Nå går han glipp av minst tre til. Den Real Madrid-eide drammenseren har hatt en god høst i Nederland, og Heerenveen-eksperter uttalte i slutten av november at 18-åringen aldri hadde vært bedre.

Ødegaard har scoret ett mål for de blå- og hvitstripete. Lagkamerat Morten Thorsby har både scoret fire seriemål og levert denne Ødegaard-parodien i løpet av høsten: