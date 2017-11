Zlatan avslører detaljer om skaden: – Jeg trente fem-seks timer om dagen

Zlatan Ibrahimovic (36) trente som en gal for å komme tilbake på banen for Manchester United etter kneskaden for 213 dager siden. Og det var ikke bare korsbånd som var ødelagt.

Det er vanlig med minst ett år ute etter korsbåndskade. Men Zlatan var tilbake etter syv måneder. Lørdag kom han inn fra benken for United da de slo Newcastle 4–1. Nå avslører den svenske superspissen detaljer fra rehabiliteringen, skriver Aftonbladet

– Jeg trente fem til seks timer om dagen, sier Zlatan Ibrahimovic.

Han kom inn i det 77. minutt på Old Trafford til enorm jubel fra United-fansen. Etter matchen var han akkurat som før. Smekkfull av selvtillit. Og med glimt i øyet.

– Ny dag, samme kvalitet, sa Zlatan.

Det eneste som har kommet ut offentlig etter at han ødela kneet mot Anderlecht i semifinalen i Europa League i april, er at han skadet korsbåndet. Omfanget av skaden har vært – og later til – hemmelig.

– Om folk visste hvilken type skade jeg hadde, så skulle de ikke tro det. Folk tror at jeg bare hadde en korsbåndskade, men jeg hadde flere saker i kneet som var skadet. Men jeg vil holde det for meg selv, fordi jeg trenger ikke fortelle det til hele verden. Det er veldig følsomt, sier «Ibra» til Manchester Uniteds hjemmeside.

Han forteller i detaljer hvor hardt han har trent for å komme tilbake på banen.

– Jeg følte aldri noe stress i rehabiliteringen. Jeg har fuylgt et spesialtilpasset treningsskjema dag for dag. Min eneste hemmelighet er hard jobbing. De som står meg nærmest vet hva jeg har gjort. Jeg trente fem-seks timer om dagen, sier Zlatan ifølge The Guardian.

United-stjernen letter på sløret om fremtiden. Han har bare kontrakt ut sesongen på Old Trafford. Kanskje blir det forlengelse.

– Akkurat nå er jeg bare glad for at jeg spiller fotball igjen. Hva som skjer i fremtiden får vi se. Jeg er i en alder hvor jeg bestemmer over min egen skjebne. Jeg skriver ikke fem, eller tiårskontrakter nå, sier Zlatan Ibrahimovic.