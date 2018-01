Lingards «lekkerbisken» reddet United – Mourinho svarte Conte

(Manchester United–Derby 2-0) En bekymret José Mourinho (54) fryktet omkamp, men da fant formspiller Jesse Lingard (25) frem gullfoten og prikket inn en etterlengtet scoring.

Etter kampen svarte Mourinho på uttalelsene til Chelsea-manager Antonio Conte tidligere i dag. Italieneren mente Mourinho måtte være senil. Etter seieren mot Derby kontret portugiseren:

– Jeg har ikke behov for at Chelsea-manageren sier jeg har gjort feil før, og vil gjøre feil i fremtiden. Det jeg kan si, er at jeg aldri vil bli utestengt for kampfiksing, sa Mourinho på pressekonferansen etter fredagens FA-cupseier.

Han sikter til en meget betent sak fra 2012. Conte ble utestengt som Juventus-manager i ti måneder, fordi han ikke hadde rapportert om kamper han angivelig skulle ha visst at var fikset. Det stammet fra da han ledet Siena i serie B sesongen før, men straffen ble senere redusert til fire måneder. Senere ble han altså landslagstrener for Italia.



Hans nåværende assistent Angelo Alessio, som hadde samme rolle også i Siena og Juventus, måtte også sone en utestengelse på flere måneder.

Conte ble renvasket i 2016, og reagerer neppe særlig positivt på Mourinhos utspill. Mourinho mente også at en konflikt mellom ham og Conte var konstruert av pressen.

– Jeg klandrer ikke ham. Jeg snakket om meg selv da jeg sa at man ikke trenger å oppføre seg som en klovn. Dere sa til Conte at «Mourinho sa du oppførte deg som en klovn». Jeg snakket om meg selv, hevdet Mourinho som selvfølgelig også sa noen ord om kampen.

Hyllet Lingard



Forløsningen på Old Trafford kom i det 84. minutt da innbytterduoen Anthony Martial og Romelu Lukaku gjorde forarbeidet.

Men det var Lingard som leverte i verdensklasse da han med høyrefoten banket ballen på lekkert vis i nettet oppe til venstre for Derby-keeper Scott Carson.

– Det var et glimrende skudd av Jesse oppe i hjørnet, og han er inne i en periode med selvtillit der ting går bra for ham. Han er veldig profesjonell, og en fantastisk fyr å ha i garderoben, roset Mourinho.

MYE FRUSTRASJON: José Mourinho gestikulerer underveis i kampen mot Derby. Kampen var helt på tampen da Manchester United omsider avgjorde. Foto: Andrew Yates , Reuters

Etter Lingards kjempetreff var det i realiteten over og ut for Championship-laget Derby, som hadde gjort en hederlig innsats i FA-cupens tredje runde-oppgjør.

I et desperat forsøk på utligning kastet bortelaget alt fremover på tampen, men da kontret Manchester United inn 2–0. Igjen var Lukaku og Martial involvert. Sistnevnte spilte frem Lukaku, som fikk lirket ballen forbi Carson.

Da kunne Mourinho og spillerne juble fornøyd, også over å slippe en omkamp på bortebane–noe som ville passet svært dårlig inn i et knalltøft program.

Seieren var fortjent, men Derby-spillerne kjempet heroisk hele veien. Så skapte de da også noen sjanser. Som da Tom Huddlestone plukket opp en svak klarering fra Marcus Rashford og skjøt via en forsvarer og like utenfor i starten av 2. omgang. Tom Lawrence, med en fortid i Manchester United, skjøt overraskende da timen var spilt. Sergio Romero fikk slått ballen unna, og så var det stort sett hjemmelaget som produserte farligheter.

Paul Pogba skjøt like utenfor, og Rashford klinket ballen i innsiden av stolpen etter 71 minutter. Så misset Pogba på en retur etter at Carson hadde reddet et Lingard-skudd.

Syv minutter senere satte Lingard inn sin åttende scoring på sine ti siste kamper, og Manchester United er klare for fjerde runde.