Manchester United-legende langer ut mot Martial: – Spiller alltid på 85 prosent

Anthony Martial (21) ble matchvinner i storoppgjøret mellom Manchester United og Tottenham, men høster likevel kritikk fra Manchester United-legenden Gary Neville (42).

– Det er tydeligvis noe i veien med ham. Med det talentet han har, burde han sette fyr på Premier League! Han har mistet plassen på det franske landslaget. Det har vært en stopp-start-karriere for ham i Manchester United.

Det sier mannen med over 400 kamper for de røde djevlene, Gary Neville, i sin podcast «The Gary Neville Podcast».

Anthony Martial ble tungen på vektskålen da Tottenham tok turen til Old Trafford lørdag, med sin matchvinner-scoring, ni minutter før full tid. Denne sesongen har franskmannen notert seg for seks mål og seks målgivende pasninger, til tross for at han og Marcus Rashford ofte har byttet på å spille fra start.

Mangler 15 prosent



Neville mener at Martial har potensialet til å gjøre det langt bedre – og tror mye av grunnen til at han ikke spiller fast under hverken José Mourinho eller Didier Deschamps, er på grunn av innstillingen hans.

– Du sitter med følelsen av at han alltid spiller på 85 prosent, ikke 100. Hvis han hadde vist de ekstra 15 prosentene, kunne han gjort hva som helst. Han har absolutt alt du vil ha i en spiller; ro foran mål, fantastisk teknikk, fart og styrke, men det er noe som mangler, sier Neville, og fortsetter:

– De beste i verden har ikke disse «om eller men»-greiene. Det er aldri noen tvil med Luis Suárez, Cristiano Ronaldo eller Lionel Messi. Martial er selvfølgelig ikke i samme kategori som disse spillerne – men det er den gjengen han må sikte mot.

MATCHVINNER: Innbytter Anthony Martial avgjorde toppkampen mot Tottenham. Foto: Jason Cairnduff , Reuters

Martial ble hentet til Manchester United for 50 millioner pund i forkant av 2015/16-sesongen, og Neville mener han må heve spillet sitt for å forsvare prislappen. Han har ikke spilt for det franske landslaget siden 10. november 2016, og står foreløpig med 15 kamper med flagget på brystet.

Best fra benken



Etter en fantastisk debutsesong, etterfulgt av en trøblete sesong nummer to, har Martial vært flink til å ta vare på muligheten når Mourinho har gitt ham den. Ifølge statistikkleverandøren Opta har han flere mål som innbytter enn noen andre denne sesongen (4).

Karrieren er dermed kanskje ikke «dødsdømt» under Mourinho, som andre tidligere har ment.

– Vi må se mer fra ham, uke inn og uke ut. Han er en spiller som kan score 20 mål på 20 kamper hvis han bare ønsker det nok.

Også Frankrikes landslagssjef, Didier Deschamps, har uttalt seg om Martial.

– Han har kvaliteten og potensialet, men virker å ha mistet mye selvtillit. Det eneste jeg kan oppfordre ham til å gjøre, er å fortsette å få meg til å tenke har Deschamps tidligere uttalt.

Med 1-0-seieren på Drømmenes Teater skaffet de røde djevlene seg en luke på tre poeng ned til Tottenham, men det er fortsatt fem poeng opp til byrival Manchester City, som tok nok en seier i oppgjøret mot West Bromwich.