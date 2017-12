Kamara og Skjelvik kan bli lagkamerater i LA Galaxy

Etter det VG har grunn til å tro, skal målmaskinen Ola Kamara (28) stå øverst på MLS-klubben Los Angeles Galaxys ønskeliste.

LA Galaxy har allerede sikret seg Jørgen Skjelvik fra Eliteserie-mester Rosenborg, og nå skal de være lystne på å hente landsmann Ola Kamara fra MLS-rival Columbus Crew.

Flere kilder bekrefter overfor VG at LA Galaxy er på spissjakt, og øverst på ønskelisten står Ola Kamara, som har hamret inn mål for Columbus Crew.

– Det er alltid morsomt med mye interesse når man har gjort det bra. Det er jo et kompliment i seg selv, sier Kamara til VG, og legger til at han ikke ønsker å kommentere noe utover det.

VG har fått bekreftet at LA Galaxy har tatt kontakt med Kamaras representanter og gitt uttrykk for at de er svært interessert i ham.

Skjelvik: – Hadde vært veldig hyggelig

Hvittrøyene fra Los Angeles hadde en miserabel 2017-sesong, og for første gang på åtte år tok de seg ikke videre til sluttspillet.

Kamara – som returnerte til det norske landslaget i år – var en viktig bidragsyter da Columbus Crew tok seg til semifinale i sluttspillet. Der ble de imidlertid slått ut av Toronto, som til slutt gikk helt til topps og tok en historisk trippel i USA.

Jørgen Skjelvik, som allerede er klar for «Los Galacticos», sier til VG at han håper på å bli gjenforent med Kamara, som han spilte sammen med i Stabæk.

– Hvis det skulle skje, så hadde det selvfølgelig vært veldig hyggelig. Det å eventuelt bli gjenforent med ham vil nok hjelpe på trivselen.

– Kunne en norsk duo som dere satt fyr på MLS?

– Ola har vist at han kan prestere på høyt nivå, og kommer til å fortsette å score mål uansett hvor han ender opp neste år. Så gjenstår det å se om jeg klarer å bli en del av et forsvar som holder tett bakover, sier Skjelvik.

Kamara vet hvor målet står, og banket inn 18 mål på 34 kamper denne sesongen, og i fjorårets debutsesong ble han kåret til MLS' heteste. Det er garantert en spiller Crew-fansen ikke vil miste:

van Persie også aktuell

Los Angeles Galaxy skal ønske å kvitte seg med den amerikanske landslagsspissen Gyasi Zardes, og det kan bane vei for en mulig byttehandel mellom de to klubbene.

Kamara skal ifølge rapportene ønske seg en ny kontrakt med bedre betingelser hos «The Black & Gold». Ifølge MLSplayers.org tjener Kamara drøye 3,7 millioner kroner i året hos sin nåværende arbeidsgiver.

De økonomiske musklene er imidlertid langt større i LA Galaxy.

Klubben fra englenes by skal også ifølge flere tyrkiske medier ha tidligere Arsenal- og Manchester United-spiss Robin van Persie i kikkerten. Galaxy-manager Sigi Schmid imidlertid skal først og fremst ønske seg Kamara, kanskje på grunn av scoringer som dette: