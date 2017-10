Barcelona har ikke gitt opp Coutinho: - Klare til å kjøpe ham i vinter

Overgangssagaen om Philippe Coutinho (25) fortsetter. Óscar Grau, administrerende direktør i Barcelona, sier klubben står klar til å kjøpe spilleren når vinduet åpner igjen.

– Vi er klare til å kjøpe Coutinho i vinterovergangsvinduet, eller hvilken som helst annen spiller som den tekniske staben vår ønsker.

Det sier Barcelonas administrative direktør, Óscar Grau. Dermed ser det ut til at ryktene omkring Philippe Coutinho ikke kommer til å bli borte riktig ennå, det til tross for at Liverpool ettertrykkelig nektet å selge spilleren i sommer.

Å bli nektet overgang til Barcelona, var noe den brasilianske playmakeren tok tungt. Han sa klart og tydelig fra på denne måten, men Liverpools nummer 10 har tilsynelatende ikke latt seg distrahere likevel.

Han har riktignok bare fått med seg tre Premier League-kamper denne sesongen, men på de har han satt ballen i nota to ganger. Og med Sadio Mané skadet de kommende ukene, er det ventet at Coutinho kommer til å få en særdeles viktig rolle på laget.

Se hvordan Coutinho og Neymar lar den brasilianske maskoten få gjennomgå:

Men kommer Liverpool til å la spilleren gå når overgangsmarkedet åpner ved årsskiftet? Ja, skal vi tro den Barcelona-baserte sportsavisen Mundo Deportivo.

Avisen hevder at Coutinho tror han får lov til å forlate Merseyside-klubben i januar, og at den 25 år gamle offensive midtbanespilleren allerede har inngått en muntlig avtale med den spanske giganten.

Det betyr det i så fall kroken på døra for en eller flere Barcelona-spillere.

– Hvis det kommer nye spillere inn, må noen forlate, sier Barcelona-direktør Grau.

Britiske Independent mener imidlertid at Liverpool ikke kommer til å gi etter.

Avisen skriver at Liverpool ikke har endret mening angående Coutinho, og at spilleren dermed ikke er til salgs, heller ikke når vinterovergangsvinduet åpnet.

PS: Lørdag møter Liverpool Manchester United på Anfield. Kampstart er 13.30.