(Liverpool-Everton 2-1) Han kostet 830 mill. kroner, men Virgil van Dijk (26) startet nedbetalingen med å skalle inn det avgjørende 2-1-målet mot nabo Everton i FA-cupen.

84 minutter var gått da han headet ballen i mål ved nærmeste stolpe etter corner. Everton-keeper Jordan Pickford gjorde et håpløst forsøk på å nå ballen, og målet var derfor tomt.

– For en debut! Han er en vinnerskalle. Han presterer under stort press, fastslo Ronny Deila i Viasat-studio. Han var trener for van Dijk i Celtic.

Nederlenderen fikk sin debut etter 830 mill. kroner-overgangen fra Southampton - noe som gjorde ham til tidenes dyreste forsvarsspiller. Han spilte i spann med Joel Matip.

– Jeg anbefalte Van Dijk å gå direkte til en topp 4-klubb, avslørte Deila i Viasat-studio om sin gamle elev.

VG live: Vi fulgte kampen direkte

– Men han ville til Southampton og spille under Ronald Koeman.

– Han er en komplett forsvarsspiller. Han er ekstremt hurtig, god i lufta og flink med ballen, var Deilas karakteristikk av van Dijk.

Statistikken viste at han vant 19 hodedueller i kampen.

Les også: Liverpool gjør van Dijk til verdens dyreste forsvarsspiller

– For en kveld! Det var så fortjent, det var fantastisk å være der ute. Denne scoringen er spesiell både for meg og min familie, sa van Dijk etterpå ifølge BBC.

– Det er en drøm for alle å spille for Liverpool på Anfield. Å score er enda mer spesielt.

Liverpool tok ledelsen i 1.omgang på et omdiskutert straffespark.

– Jeg synes det er billig, kommenterte Viasats Morten Langli da Lallana fikk straffe etter 35 minutter.

– Mer enn billig, mer enn tvilsomt, fastslo Drillo i Viasat-studio i pausen.

Les også: Conte omtaler Mourinho som senil

– Det er faktisk mulig å dømme frispark mot Lallana for filming, mente Egil Olsen.

Men straffe ble det, og James Milner satte ballen nesten midt i mål. Der var ikke Everton-målmann Jordan Pickford.

Les også: Mourinho med Klopp-stikk

Everton utlignet til 1-1 drøyt 20 minutter før slutt. Det var en herlig kontring, med Yannick Bolasie og Ademola Lookman, og der Phil Jagielka la ballen til rette for Gylfi Sigurdsson. Islendingen skjøt en kontrollert og vakker markkryper som Karius bare ble stående og se på.

AMPERT: Det ble temperatur på Anfield da Mason Holgate (t.v.) dyttet Roberto Firmino (t.h.) ut på tribunen. Foto: Carl Recine , Reuters

Det var til tider ampert i det 230. Merseyside-derbyet. Kampen var bare seks minutter gammel da Wayne Rooney fikk gult kort, og temperaturen ble høy da Evertons Mason Holgate dyttet Firmino ut på tribunen. Dommer Robert Madley kunne ha delt ut kort i øst og vest, men valgte til slutt å blåse i gang spillet igjen.

– Fornuftig gjort av dommeren, sa Drillo.

– Det var ikke nødvendig av Mason Holgate å gi Firmino den dytten, det var virkelig farlig, og spillere gjør normalt ikke sånn, kommenterte Jürgen Klopp etter kampen ifølge BBC.

– Jeg skal spørre ham hva som skjedde, og så tar vi det derfra, sa Everton-sjef Sam Allardyce, også ifølge BBC.

Les også: Spanske medier hevder Coutinho nekter å spille for Liverpool

Everton hadde gjort fem endringer fra laget som tapte 2-0 for Manchester United mandag. Liverpool manglet både Mohamed Salah og Philippe Coutinho i troppen.

Det var fredag 6 675 dager siden sist Everton vant på Anfield. Den siste seieren kom 27. september 1999, da Kevin Campbell ble matchvinner.

Av de siste 20 møtene på Anfield før fredagens kamp hadde 10 endt uavgjort og 10 med Liverpool-seier.