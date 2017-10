Messi frelset Argentina i VM-skjebnethriller – Sánchez og Chile ute

(Ecuador - Argentina 1-3) Argentina satte hjertet i halsen da Ecuador scoret etter bare 38 sekunder. Så tok landets største stjerne ansvar.

Han har vunnet Gullballen hele fem ganger. Allerede i 2015 ble Lionel Messi utropt som «tidenes beste» av sin tidligere manager, Pep Guardiola.

Natt til onsdag leverte Messi en kamp for historiebøkene, da han nærmest egenhendig reddet VM-plassen for Argentina med et fantastisk hat trick i 2782 meters høyde i Quito i Ecuador.

– Det vil ha mye å si i Argentina. Man snakker alltid om at Maradona om at Maradona vant VM «alene» for Argentina. Han fortjener aller rosende ord, men samtidig må man ikke glemme at uten Messi hadde ikke Argentina i det hele tatt, sier Petter Veland til VG.

Comeback etter tidenes verste start

Argentinerne hadde kniven på strupen og var nødt til å vinne for å være sikret minimum playoff til VM i Russland.

Allerede etter 38 sekunder sjokkerte Ecuador den stolte fotballnasjonen – Argentinas raskeste baklengsmål 115 år lange landslagshistorie.

En stygg feil av Javier Mascherano ble utnyttet til det fulle, og Romario Ibarra satte inn 1-0 i den tynne luften på Estadio Olímpico Atahualpa.

Men så våknet Lionel Messi. Først kombinerte han flott med Ángel Di María og trillet inn utligningen før det var spilt 12 minutter.

Så vant han ballen 30 meter fra Ecuadors mål, førte fremover og hamret inn 2-1 på fantastisk vis.

Den lille argentineren tok ned ballen og danset med et par ecuadorianere, før han chippet inn 3-1 så elegant som nesten bare Lionel Messi gjør det.

Det betyr at Argentina er klare for fotball-VM i Russland neste sommer.

– Hvis ikke Messi er tidenes beste fotballspiller er jeg en j***a kylling, skriver fotballekspert og tidligere Barcelona- og England-spiller Gary Lineker.

Alexis Sánchez og Chile ute av VM

Det var ikke bare Argentina som hadde presset på seg. I en rekordjevn sisterunde i den søramerikanske turneringen var det i praksis fem lag som kjempet om to VM-billetter og én playoff-plass.

Chile hadde den vanskeligste oppgaven når de måtte til Brasil for å møte den suverene og forhåndskvalifiserte vinneren av VM-kvalifiseringen.

En tabbe av Claudio Bravo ga Paulinho muligheten til å sende vertene i føringen på Estádio do Morumbi i São Paulo. Deretter doblet brasilianerne ledelsen ved Gabriel Jesus, før samme mann satte inn 3-0 i et tomt Chile-bur da gjestene satset alt.

Samtidig spilte Peru og Colombia uavgjort i Lima. Dermed tok Colombia den fjerde VM-billetten, mens Peru må gjennom playoff for å kvalifisere seg til VM i Russland.

Store stjerner som Alexis Sánchez og Arturo Vidal må dermed se verdensmesterskapet fra tilskuerplass.

