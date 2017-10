Messi frelset Argentina i skjebnethriller – klare for fotball-VM

(Ecuador - Argentina 1-2) Argentina satte hjertet i halsen da Ecuador scoret etter bare 38 sekunder. Så tok landets største stjerne ansvar.

Han har vunnet Gullballen hele fire ganger. Allerede i 2015 ble Lionel Messi utropt som «tidenes beste» av sin tidligere manager, Pep Guardiola.

Natt til onsdag leverte Messi en kamp for historiebøkene, da han nærmest egenhendig reddet VM-plassen for Argentina med et fantastisk hat trick i 2782 meters høyde i Quito i Ecuador.

Argentinerne hadde kniven på strupen og var nødt til å vinne for å være sikret minimum playoff til VM i Russland. Allerede etter 38 sekunder sjokkerte Ecuador den stolte fotballnasjonen.

En stygg feil av Javier Mascherano ble utnyttet til det fulle, og Romario Ibarra satte inn 1-0 i den tynne luften på Estadio Olímpico Atahualpa.

Men så våknet Lionel Messi. Først kombinerte han flott med Ángel Di María og trillet inn utligningen før det var spilt 12 minutter.

Så vant han ballen 30 meter fra Ecuadors mål, førte fremover og hamret inn 2-1 på fantastisk vis.

Den lille argentineren tok ned ballen og danset med et par ecuadorianere, før han chippet inn 3-1 så elegant som nesten bare Lionel Messi gjør det.

Det betyr at Argentina er klare for fotball-VM i Russland neste sommer.

Saken oppdateres.