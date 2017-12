Kippe hadde influensa. Ble skadet. Måtte sy fire sting. Og ble matchvinner

LILLESTRØM/ULLEVAAL STADION (VG) Alle andre hadde gitt opp. Men ikke Frode Kippe (39). Lillestrøm-helten trosset sykdom, skade og uflaks. Og ble den store helten i cupfinaledramaet.

– Dette er det største jeg har opplevd. Å avgjøre cupfinalen foran «Kanarifansen». Nei, det blir ikke større, sier Frode Kippe.

Hyllet hele veien



Søndag kveld ble han hyllet. Hele veien. Fra han stanget inn 3-1, til han fikk overrakt pokalen av kong Harald, gjennom cupfinalefesten i selskapslokalene på Ullevaal til Norges Varemesse på Lillestrøm.

Rundt klokken 19.45 søndag kveld ankom Lillestrøm-spillerne parkeringsplassen utenfor feststedet. Cupfinalevinnerne mottok hyllesten fra folkemassene stående i en stor tilhenger, mens begalske lys og fyrverkeri lyste opp den iskalde desemberkvelden.

Kaptein Kippe holdt deretter en rørende tale til fansen som hadde møtt opp.

Det meste handlet om den digre midtstopperen som har vært LSK-spiller i 17 år denne søndagen. En levende legende. Mannen som blør for drakten. 39-åringen som ofrer alt. Og som tar en sesong til – for Lillestrøm – så klart.

Lillestrøms NM-titler: 1977, 1978, 1981, 1985, 2007 og 2017

Søndag kveld tok han en ekstra skål. Den viktigste - ifølge han selv - tok han med fansen. De som har stått på Åråsen i gode og vonde dager. Minst ti tusen av dem var på cupfinalen. Nesten like mange var på plass når cupheltene kom hjem som «Champions».

– Jeg har vært syk en uke med influensa, og har ikke trent. Je har vært helt fri for pust. I tre-fire dager lå jeg til sengs. Men jeg var ikke redd for finalen, men det satt i, og det var tungt ut på der, sier Frode Kippe.

Måtte sy



Han fikk en smell i øyenbrynet og måtte av banen en stund. Kippe forteller at han måtte sy «noen sting». Nærbilder under matchen avslører at han ble lappet sammen med stifter.

– Det var en hektisk kamp, og jeg fikk noen smeller i hodet, noe som ikke er så vanlig for meg. Men jeg kom meg opp igjen, og fikk scoret det målet foran «Kanarifansen». Det var en utrolig opplevelse, sier Kippe.

Scoringen han snakker om var 3-1. Det var en corner fra Simen Rafn etter 59 spilte minutter. Høyre Kippe (195 cm) brøytet seg vei. Og med bandasje på hodet stanget han inn scoringen.

Seks minutter etterpå gjorde han selvmål. Og i tillegg var han «pasning» på 2–1 reduseringen til Patrick Mortensen i 1. omgang. Det var liksom ikke måte på for Kippe i den dramatiske cupfinalen.

– På 3-2 sto jeg på feil sted til feil tid. Jeg var ikke noe happy. Men det er ikke så mye jeg fikk gjort med akkurat det. Likevel hadde jeg trua. Vi hadde marginene med oss, og en veldig god keeper (Arnold Origi) som reddet oss på slutten, sier Kippe.

Historisk



Og ikke nok med det: Han skrev seg inn i historiebøkene med to rekorder. Han er tidenes eldste målscorer i en cupfinale (den gamle hadde Sarpsborgs Harry Yven fra 1949). Kippe er også første spiller som scorer begge veier i en finale.

Kippe vant også cupfinalen med LSK i 2007. Han medgir ovefor VG at han synes det var litt kulere denne gangen. Ikke bare fordi det meste dreide seg om ham. Men også fordi han trives med mane unge fremadstormende spillere rundt seg.

Under samtalen med VG holder han godt rundt Kongepokalen. Han er åpenbart stolt. Men medgir at han er sliten.

– Kroppen er mørbanket, og det føles som jeg er hundre år, sier Frode Kippe.

Nå skal det bli godt med ferie. Sammen med samboer Mona Holm. Hun ventet ved bordet på cupfinalebanketten. Tydelig stolt av «helten sin».

