West Ham snudde 0-2 til 3-2 på et kvarter mot formsterke Spurs

(Tottenham - West Ham 2-3) (Chelsea - Everton 2-1) Formlaget Spurs så ut til å ha avansementet i lomma da de gikk til pause med 2-0. I løpet av et kvarter var kampen snudd.

– Vi lå under, men manageren hadde de riktige ordene. Jeg vil gratulere hele laget, for det var en stor seier. Nå skal vi nyte dette, men vi må også forberede oss til lørdag (mot Crystal Palace i Premier League), sier tomålsscorer Andre Ayew.

– Å ligge under 0-2 er vanskelig, ikke bare mot Spurs, men mot alle lag. Jeg sa på forhånd at vi må bære drakta med stolthet, og det gjorde vi. Vi trengte litt tur, og Andre Ayew var på rett plass til to mål, sier West Ham-kaptein Mark Noble, som kastet trøya si til fansen etter at cupavansementet i ligacupen var sikret.

Det skjedde på dramatisk vis, etter at hjemmelaget åpnet klart best. Tottenham tok en tidlig ledelse etter det Viasat-kommentator Morten Langli omtalte som «propaganda-fotball», og drøye 10 minutter før hvilen doblet Dele Alli ledelsen, før han feiret med en innøvd håndhilsen med Son.

Det så med andre ord rosenrødt ut for formsterke Tottenham, som i helgen herjet med tittelutfordrer Liverpool i Premier Leauge.

Etter pause endret det seg. West Ham, som sliter i motsatt ende av Premier Leauge med en manager som er under sterkt press, så ut som et helt annet lag.

Først kastet Andre Ayew seg frem på en retur fra Michel Vorm og reduserte til 2-1, før samme mann var frempå fem minutter senere. West Ham vant to hodedueller, Manuel Lanzini fant Ayew på blank kasse og han kunne juble for sin andre scoring på kort tid.

10 minutter senere var snuoperasjonen komplett. Angelo Ogbonna stanget inn 3-2 på corner, og i løpet av et kvarter var 0-2 snudd til 3-2 i favør West Ham.

– Det vil gi dem en kjempeboost inn mot Palace-kampen i helgen, kommenterte Morten Langli, og konstaterte at «dødballene snudde kampen for West Ham».

Tottenham satte inn en voldsom sluttspurt, men maktet ikke score flere. Laget slipper dermed å tenke mer på ligacupen fremover. West Ham er klar for kvartfinalen.

– Hammers-gutta kaster en livbøye til Bilic (West Ham-manager). Fullstendig rundspilt i 1. omgang - vender og avanserer med 3-2. Fotball - bloody hell! tvitret TV 2-kommentator Øyvind Alsaker etter bragden.

På den andre siden fortsetter imidlertid nedturen for Everton, som søndag fikk juling av Arsenal og sparket manager Ronald Koeman dagen derpå. Onsdag var det Chelsea som stakk kjepper i hjulene på Merseyside-klubben.

– Ingen liker å tape kamper og jeg er en dårlig taper. Men jeg er stolt av prestasjonen til gutta. De var fantastiske, sier likevel Evertons midlertidige manager David Unsworth.

Antonio Rüdiger forsøkte tidlig skuddfoten på en halv-volley fra distanse, men da endte ballen på en av Stamford Bridges øvre tribuneseksjoner. Litt senere kunne imidlertid den tyske stopperen juble for scoring.

Uten markering på bakre stolpe etter en corner brukte han pannebrasken til å nikke ballen tilbake i samme hjørnet som den kom fra.

10 minutter ut i den andre omgangen fikk Wayne Rooney en gigantsjanse til å utligne for gjestene, men Willy Caballero reddet forsøket fra kloss hold. Everton virket i det hele tatt mye vassere etter hvilen, men bortelaget slet med å overliste den argentinske reservekeeperen i Chelsea-buret.

– At Everton ikke har scoret, er jo smått utrolig. Caballero leverer, tvitret TV 2-kommentator Kasper Wikestad.

Da punkterte Willian istedenfor kampen for Chelsea på overtid. Han var med på å ta den korte corneren, fikk ballen tilbake etter en vegg og fant veien til nettmaskene via stolpen.

Da gjorde det aldri så lite at Dominic Calvert-Lewin reduserte for gjestene rett etterpå.

Det endte 2-1 på Stamford Bridge, og Chelsea er klar for kvartfinalen i ligacupen.

PS: West Ham, Chelsea, Man. City, Man. United, Bristol City, Arsenal, Bournemouth og Leicester er klare for kvartfinalen i ligacupen. Den trekkes torsdag 17.00.

Chelsea – Everton 2-1 (1-0)

Mål: 1-0 Antonio Rüdiger (26), 2-0 Willian (90), 2-1 Dominic Calvert-Lewin (90).

Tottenham – West Ham 2-3 (2-0)

Mål: 1-0 Moussa Sissoko (6), 2-0 Dele Alli (37), 2-1 André Ayew (55), 2-2 Ayew (60), 2-3 Angelo Ogbonna (70).