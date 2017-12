Sendte Manchester United ut av ligacupen etter thriller-avslutning

(Bristol City - Manchester United 2-1, Chelsea - Bournemouth 2-1) Med bare 30 sekunder igjen av kampen sørget Korey Smith (26) for en sjokk-exit: Manchester United røk på hodet ut av ligacupen.

For en thriller det ble.

Etter en kamp som hadde bølget fram og tilbake, med stangskudd, tverrliggertreff, Bristol-ledelse og Zlatan-scoring, kulminerte dramaet på Ashton Gate med scoring etter 92 minutter og 30 sekunder.

Mens de fleste hadde begynt å omstille seg for ekstraomganger, tok Korey Smith ned ballen med brystkassa, vendte opp og hamret ballen forbi keeper Sergio Romero.

Et lite minutt senere stormet hjemmefansen banen, i ellevill jubel. Manager Lee Johnson løp og løp med knyttede never, og Bristol-supporterne hev seg over sine helter på Ashton Gate-gresset.

De er nå klare for semifinale i ligacupen - sammen med Manchester City, Arsenal og Chelsea. Championship-klubben er alene igjen sammen med Premier League-gigantene.

Zlatan fra start



Manchester United gjorde hele ti bytter fra laget som slo West Bromwich i helgens Premier League-kamp - men det var likevel ikke noe dårlig mannskap José Mourinho sendte ut på Ashton Gate i kveld.

Blant annet var Zlatan Ibrahimovic tilbake i en startoppstilling, det er en god stund siden sist. I tillegg var Paul Pogba spilleberettiget igjen etter å ha sonet ferdig suspensjon.

Men gjestene fra Manchester, som ligger på andreplass i Premier League, fikk ingen lett oppgave mot et Bristol-lag i svært god form. De har vunnet de fire siste kampene sine, og ligger på tredjeplass i Championship - i tillegg hadde de slått ut tre Premier League-lag på veien mot kvartfinalen i ligacupen. Både Watford, Stoke og Crystal Palace har vært nødt til å notere cup-exit etter å ha møtt Bristol.

I kveld gikk hjemmelaget respektløst til verks, og plaget United-spillerne fra første sekund. Gjestene fikk ikke påspandert en eneste meter, så snart de fikk ballen var Bristol-spillerne på dem som veps.

Likevel var det United som kom nærmest i første omgang - ved dagens kaptein, Zlatan Ibrahimovic, men tverrliggeren var i veien. Ti minutter senere smalt det igjen. Denne gangen var det Rashford som fikk aluminiumet til å dirre, med en suser av et langskudd som traff stangen.

Scoringene



Nærmere enn dette kom ingen av lagene før hvilen - etter pause kom imidlertid nettkjenningene.

Og det var Bristol som gjorde det først - med et praktangrep. Dagens store Bristol-helt, Joe Bryan, startet det hele selv ved å vippe ballen over Daley Blind. Så fikk han ballen tilbake inne i feltet, og banket avgårde et skudd mot lengste stolpe. Keeper Sergio Romero strakk seg forgjeves - ballen suste i nettet til 1-0-ledelse.

Sju minutter senere fikk Manchester United frispark. Zlatan stilte seg opp, og fant et hull i muren. Svensken dundret ballen inn i hjørnet med et godt plassert skudd - og noterte seg dermed på scoringslisten for United igjen.

United la et enormt press på Bristol utover i omgangen, men det lyktes ikke å få satt det forløsende ledermålet. Dermed så det ut til å gå mot ekstraomganger - men Korey Smith ville det altså annerledes.

Overtidsdrama for Chelsea



Det ble ikke noe mindre dramatisk i kvartfinalen som utspilte seg på Stamford Bridge i kveld, heller. Chelsea tok i mot Bournemouth, og Willian så ut til å bli matchvinner etter en tidlig scoring.

Men like før full tid satte Dan Gosling inn utligningsmålet, og som på Ashton Gate trodde man at kampen ville gå til ekstraomganger.

Men Chelsea svarte umiddelbart, og gikk rett i angrep etter avpark. Eden Hazard flikket ballen videre til Alvaro Morata, som ble matchvinner.