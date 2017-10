Nketiah (18) reddet ekstraomganger for Arsenal 15 sek etter innhopp - der ble han matchvinner

(Arsenal - Norwich 2-1 eeo.) 15 sekunder etter at han entret banen, reddet Edward Nketiah (18) ekstraomganger for Arsenal. Der ble han matchvinner.

Et reservepreget Arsenal så lenge ut til å være på vei ut av ligacupen mot Alexander Tetteys Norwich. Tettey er selv ute med skade, men lagkompis Josh Murphy sørget for at Norwich tok ledelsen med en lekker chip litt over halvtimen spilt.

Den varte til det 85. minutt, da Arsène Wenger bestemte seg for å ta grep. Han satte 18 år gamle Edward Nketiah inn på banen - og fikk umiddelbart uttelling.

Edward Nketiah Fullt navn: Edward Keddar Nketiah Kallenavn: Eddie Født: 20. mai 1999 (18 år) Fødested: Lewisham i England Klubb: Arsenal Posisjon: Angrep Statistikk for Arsenal: 2 kamper / 2 mål

Bare 15 sekunder tok det før ballen lå i nettet etter den påfølgende corneren, men ungguttens drømmekveld var ikke over med det. I ekstraomgangene stanget han inn vinnermålet, også det etter corner.

Han er den første som er født etter at Arsène Wenger ble Arsenal-manager til å score for klubben.

Dermed slapp Arsène Wenger og Arsenal med skrekken. Laget er klar for kvartfinale i ligacupen.

Lingard-dobbel

Det samme er José Mourinhos Manchester United. Jesse Lingard ble den store helten da Swansea enkelt ble slått på bortebane.

Lingard fikk først æren av å avslutte praktangrepet til José Mourinhos menn etter drøye 20 minutter. Anthony Martial flikket Lingard alene med keeper på elegant vis, og der gjorde Uniteds nummer 14 ingen feil.

Samme mann var frempå igjen etter timen spilt. På innlegget fra Matteo Darmian brukte han hodet fra nærmere 16 meter (!) og styrte ballen lekkert i hjørnet.

Det ble en gledens dag for Manchester United, men ikke helt for utskjelte Victor Lindelöf, som fikk en sjelden sjanse fra start.

Den svenske nyervervelsen viste igjen at han til tider er uvøren da han forsøkte å dempe en høy ball litt før kvarteret spilt. Det gikk ikke, men Lindelöf ble reddet av sine forsvarskamerater.

Og litt over 75 spilte minutter senere betydde det ikke all verdens. Manchester United er klar for kvartfinale i ligacupen.

Leeds ledet - tapte

Der får de følge av Joshua Kings Bournemouth. Hans lagkamerater fikset en 3-1-seier over Middlesbrough, og samme resultat ble det i Leicester mot Leeds.

Der tok det tradisjonsrike Championship-laget ledelsen, men scoringer av Kelechi Iheanacho, Islam Slimani og Riyad Mahrez gjorde at Premier League-laget kunne juble for avansement.

Et Premier League-lag det ikke gikk like bra for, er Crystal Palace. Laget har allerede sparket manageren sin én gang etter den horrible sesongstarten, men mot Bristol City ble det hele 1-4 imot, det etter at Bakary Sako hadde sendt Palace i ledelsen.

PS: Manchester Citys kamp mot Wolverhampton begynte et kvarter etter de andre, klokken 21.00, og er ikke ferdig. Pep Guardiola har mønstret et svært sterkt mannskap, med blant andre Sergio Agüero, Jesus og Raheem Sterling fra start, men de maktet ikke å score etter 90 spilte minutter. Det pågår nå ekstraomganger. Sjekk ut stillingen på VG Live her!