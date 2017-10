Chelsea forverret Everton-krisen

(Chelsea - Everton 2-1) (Tottenham - West Ham 2-3, pågår) Everton så ut som et annet lag etter hvilen, men maktet ikke score mål før etter at Willian punkterte kampen på overtid. På Wembley har West Ham snudd 0-2 til 3-2.

Kampen på Wembley startet ett kvarter etter Chelsea - Everton. VG kommer tilbake med mer når kampen mellom Tottenham og West Ham er over.

Nedturen fortsetter for Everton, som søndag fikk juling av Arsenal og sparket manager Ronald Koeman dagen derpå. Onsdag var det Chelsea som stakk kjepper i hjulene på Merseyside-klubben.

Fått med deg? Disse kan ta over Everton

SMIL OG FORTVILELSE: Antonio Rüdiger jublet for scoring mot Everton. Wayne Rooney står til høyre og slår oppgitt ut med armene. Foto: Daniel Leal-olivas , AFP

Antonio Rüdiger forsøkte tidlig skuddfoten på en halv-volley fra distanse, men da endte ballen på en av Stamford Bridges øvre tribuneseksjoner. Litt senere kunne imidlertid den tyske stopperen juble for scoring.

Uten markering på bakre stolpe etter en corner brukte han pannebrasken til å nikke ballen tilbake i samme hjørnet som den kom fra.

10 minutter ut i den andre omgangen fikk Wayne Rooney en gigantsjanse til å utligne for gjestene, men Willy Caballero reddet forsøket fra kloss hold. Everton virket i det hele tatt mye vassere etter hvilen, men bortelaget slet med å overliste den argentinske reservekeeperen i Chelsea-buret.

– At Everton ikke har scoret, er jo smått utrolig. Caballero leverer, tvitret TV 2-kommentator Kasper Wikestad.

Da punkterte Willian istedenfor kampen for Chelsea på overtid. Han var med på å ta den korte corneren, fikk ballen tilbake etter en vegg og fant veien til nettmaskene via stolpen.

Da gjorde det aldri så lite at Dominic Calvert-Lewin reduserte for gjestene rett etterpå.

Det endte 2-1 på Stamford Bridge, og Chelsea er klar for kvartfinalen i ligacupen.

Fikk du med deg? 18-åring helt for Arsenal - City måtte ha straffer mot Wolves

Sjekk den deilige Lingard-dobbelen som sendte Man United videre i ligacupen:

Under en times bilkjøring nord for Stamford Bridge kunne et annet hjemmelag juble for den første scoringen, men i skrivende stund er det bortelaget West Ham som ligger best an til avansement.

Tottenham tok en tidlig ledelse etter det Viasat-kommentator Morten Langli omtalte som «propaganda-fotball», og drøye 10 minutter før hvilen doblet Dele Alli ledelsen, før han feiret med en innøvd håndhilsen med Son.

Les også: Brennhete Kane og Spurs kjørte over Liverpool

West Ham, som sliter voldsomt i Premier League, så uinteresserte ut, men kom ut som et helt annet lag etter pausen.

Først kastet Andre Ayew seg frem på en retur fra Michel Vorm, og samme mann var frempå fem minutter senere. West Ham vant to hodedueller i feltet, før Manuel Lanzini fant Ayew på blank kasse.

Snuoperasjonen var komplett 10 minutter senere, da Angelo Ogbonna stanget inn 3-2 på corner. I løpet av et kvarter var 0-2 snudd til 3-2 i favør West Ham.

– Det vil gi dem en kjempeboost inn mot Palace-kampen i helgen, kommenterte Morten Langli, og konstaterte at «dødballene snudde kampen for West Ham».