VG-børsen: Slik spilte Norge mot San Marino

SAN MARINO (VG) (San Marino - Norge 0-8) Mohamed «Moi» Elyounoussi slo til med et hat-trick mot San Marino, og vi belønner ham med bestemannsprisen og en 8-er på VG-børsen. Hva gir du?

Her kan du se hvordan VGs journalister vurderte Lars Lagerbäck og hans menn i VM-kvaliken mot San Marino - og også si din mening. Scroll deg ned til vår folkebørs, og gi dine karakterer til de norske spillerne som kjørte over lilleputtnasjonen.

Men først en kjapp analyse av kampen:

Nå vet vi hvordan Tyskland følte det mot våre beste menn. Kattens lek med musen. Norge tok kommandoen og hadde et balltempo som San Marino ikke klarte å håndtere. Den tidlige scoringen gjorde at nervene aldri ble frynsete i verdens eldste republikk. Skapte mange sjanser fra tidlig av, og lekte seg mot et hjelpeløst og stusselig San Marino. Sjelden enkel kveld på jobb.

Dommer: Luis Medina Cantalejo - 6

Terningkast på kampen: 4

Vurdert av: Jon Martin Henriksen og Arilas Berg Ould-Saada