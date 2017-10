Veien til EM ble ikke akkurat enklere

Kommentar ULLEVAAL STADION (VG) Ungarn-bommen til Per-Mathias Høgmo vil kjennes enda mer frustrerende nå som UEFA endrer på formatet og måten å komme seg til EM-sluttspillet på.

For der Høgmo kunne få Norge til playoff via en tredjeplass i EM-puljen i 2015, blir veien langt mer kronglete mot et eventuelt EM-sluttspill i 2020 for etterfølger Lars Lagerbäck.

Samtidig blir det også langt flere interessante kamper på veien mot et mulig mesterskap. Treningskampene er (i hvert fall nesten) strøket fra kartet. Nå er det poengkamper som gjelder, fra høst til høst.

Lettere med aksept

Det er noe jeg har etterlyst lenge. For UEFA gjelder det også å gjenvinne kontrollen, den som til en viss grad har havnet hos fotballagenter og andre som planlegger treningskamper, der pengene går til mange andre enn de som styrer fotballen.

I tillegg, og det spiller nok også inn, er det lettere å få aksept fra klubbene når spillerne reiser på kamper som har et poeng eller tre i vente. Ingen klubbtrenere er glad i landskamper, og i hvert fall ikke treningskamper.

Det blir i hvert fall ikke en «vanlig» fotballhøst i 2018, der EM-kvalifiseringen normalt skulle startet. I stedet får Norge det svart på hvitt hvor dårlig det står til med nasjonens fotballspillere: Seks kamper i «3. divisjon» er fasiten på alle de elendige resultatene siden 2010.

Kan rykke opp

Det flotte navnet er «UEFA Nations League, group 3», der Norge fortjent nok har havnet.

Men dette er samtidig en fin mulighet til å vinne en av fire puljer i «3. divisjon». Gjør Norge det, rykker Lagerbäcks menn opp til 2. divisjon ved neste Nations League.

Den gamle EM-kvalifiseringen starter dermed ikke før i mars 2019 for Norge. Norge kommer i en pulje med fem eller seks lag, og spiller doble kamper i mars, juni, september, oktober og november 2019. De to beste i hver pulje går til EM-sluttspillet 2020. De fire siste plassene går til fire lag som havner i en playoff, basert på hvordan det har gått i Nations League året før.

Og når vi kommer til EM, så er vi litt tilbake til gode, gamle dager: Kun semifinaler og finale spilles på Wembley i London. Innledende kamper, og cupkampene fram til semifinalen, spilles i 13 byer i 13 land. København er den eneste skandinaviske byen som er med som arrangør av EM 2020.

Det virker som en komplisert greie.

Best på dødballer

Jeg tror vi først og fremst får gjøre som Lars Lagerbäck må gjøre: Ta en kamp av gangen.

KOMMENTERER: VGs Knut Espen Svegaarden. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

Han og landslaget har i hvert fall hatt fremgang siden han overtok en desillusjonert gjeng fotballspillere i mars.

På Ullevaal mandag fortalte Lagerbäck litt om hvordan det står til, og hva som betyr noe i tiden som kommer.

Det var egentlig lite nytt, det handlet om å komme ned i 0,5 baklengsmål i snitt pr kamp, score 40 prosent av målene på dødball (innkast, corner, frispark og straffer), være beste organisert, ha det beste «team work», gjøre hverandre gode og prestere maksimalt ut fra forutsetningene.

Det høres kanskje kjedelig ut.

Men det er nok den eneste veien for å komme ut av labyrinten UEFA har laget – med en sluttspillplass som premie.