Svensson er taklingskongen i Nederland: – Handler om å bli en mer komplett back

SKOPJE (VG) Han er i ferd med å bli «Mr. Reliable». Jonas Svensson (24) har knapt vært ute av AZ-laget siden debuten og mot Makedonia starter han for sjette gang på Lars Lagerbäcks åtte kamper.

Dessuten topper han følgende statistikk av samtlige spillere i den nederlandske Æresdivisjonen: I antall vellykkede taklinger har ingen flere rette enn 24-åringen fra Lotto-bygda Verdal.

Svensson har gått seirende ut av 36 taklinger denne sesongen, 11 flere enn nestemann på listen (Kenneth Dougall fra Sparta Rotterdam).

– Det er en fysisk liga, og det blir blåst frispark sjeldnere enn i Norge. Men det betyr vel at jeg liker å takle. Eller at jeg er på etterskudd. Rio Ferdinand sier vel at man aldri skal trene på å takle, smiler Svensson – fra start igjen i lørdagens privatlandskamp mot Makedonia.

– Tatt steg



Landslagssjef Lars Lagerbäck vil ikke si at Svensson er foran Omar Elabdellaoui (meldt forfall til denne samlingen) i høyrebackkøen på landslaget og beskriver forskjellen på de to som marginal.

– Men jeg er takknemlig for at vi har to gode høyrebacker. Og jeg synes Jonas har tatt steg defensivt, sier svensken til VG.

Svensson spilte både indreløper og ving før han etter en god stund ble Rosenborgs høyreback. Men forskjellen fra å spille back på et dominant lag (RBK) til å spille back på et ganske godt lag (AZ er nummer fire i Nederland) er ganske stor.

– Det var litt sånn i Rosenborg at det ordnet seg litt, uansett. Når det andre laget har mer ball, har du mer tid uten ball, og da er det konsentrasjon. På et angripende lag har jeg brukt mye av mine styrker i det offensive spillet, men nå handler om å bli en mer komplett back, forklarer Svensson.

Han fleiper med at han ble godt vant med å skjøtte det defensive på egenhånd i Rosenborg, siden den angrepsvillige kompisen Pål André Helland på vingen foran ham ikke alltid passerte midtstreken på vei tilbake, men han blir uansett testet på en helt annen måte i nederlandsk liga.

– Jeg møter klassiske vinger i hver kamp, driblere, som elsker å få én mot én. Alle spillere i Nederland er gode én mot én. Der har jeg kjent at jeg fått brynt meg litt, forteller Jonas Svensson.

Alltid på laget



Det er ikke bare på landslaget han er det naturlige høyrebackvalget. Også i AZ fra Alkmaar rett utenfor Amsterdam har trønderen vært fast på laget siden han seriedebuterte i februar.

I ligasammenheng (inkludert den særnederlandske Europa-playoffen) har Alkmaar-klubben spilt 26 kamper siden den gang. Svensson har startet 24 av dem.

Ifølge nettstedet WhoScored, som rangerer spillere utelukkende basert på statistikk fra byrået Opta, har Svensson vært klubbens fjerde beste spiller denne sesongen.

– Nivået er et steg opp. Uten at jeg gapte for høyt. Men jeg trengte virkelig en overgang, mener trønderen, som passerte 200 obligatoriske kamper for Rosenborg kort tid etter at han fylte 23.

Han ble dessuten dobbeltmester to ganger på rad i 2015 og 2016 og hadde i praksis rundet norsk klubbfotball.

– Jeg føler jeg har fått et ganske bra navn og har tillit hos treneren. Det ble hentet en høyreback i sommer som ikke har spilt. Jeg føler det har gått bra, vurderer Svensson om sitt 11 måneder lange utenlandsopphold.

