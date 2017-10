Spillere og eksperter: Dette er forskjellen på Lagerbäck og Høgmo

Mange mener at Lars Lagerbäck (69) er flinkere til å gi landslagsspillerne tydelige oppgaver. Men foreløpig er det for tidlig å konkludere for mye i forhold til Høgmo-tiden.

– Man føler seg mye klarere og vet oppgavene før kamp, og så synes jeg også at vi klarer å ha en variasjon mellom å slå langt og å kunne ha ballen i laget, sier Mohamed «Moi» Elyounoussi til VG.

Stefan Johansen, som var kaptein mot Nord-Irland, sier det slik:

– Sammenlignet med Høgmo er det to forskjellige spillestiler, der Høgmo var litt mer opptatt av ballbesittelse, mens Lagerbäck ikke er så opptatt av å ha ballen. Han vil at vi skal være det best organiserte laget, vanskelige å bryte ned og bra på kontringer. Han er generelt ikke like opptatt av ballbesittelse som Høgmo. Det er kanskje den største forskjellen.

Sevilla interessert: Men Genk-sjefen selger ikke Berge

– Tydelighet

8-0 over San Marino og 1-0 over Nord-Irland betyr at resultatene begynner å komme.

– Du ser at Lagerbäck har enorm erfaring på landslagsfotball. Du skjønner at lagene hans har kommet langt tidligere med måten og tydeligheten han formidler til gruppen. Det er bra, sier Stefan Johansen.

TV2s Davy Wathne har fulgt det norske landslaget lenger enn de fleste. Han sier:

– Spillerne begynner å få grep på Lagerbäcks plan. Jeg så en klar fremgang til Nord-Irland-kampen. Nå ser vi konturene av noe, en plan og en formasjon, roller og oppgavefordeling, mener Davy Wathne.

Nytt kvalik-format: Veien til EM blir ikke enklere

Alexander Sørloth sa at det ble mye latter over hans treer på VG-børsen. Dagen derpå måtte journalisten som satte børs svare for seg:

– For komplekst

– Ble spillerne forvirret under Høgmo?

– Jeg har kjempesans for Per-Mathias, men det blir kanskje for komplekst i en to-dagers oppkjøring til en viktig kamp. Han bør heller få seg en klubb. Som landslagstrener skal du raske sammen et lag og utkommandere i slag. Det er en litt annen øvelse. Per-Mathias er flink til å ha gode relasjoner med spillerne, gjøre dem trygge og komfortable – når han får ha dem dag inn og dag ut som i en klubb. Han er den type pedagog, mener Davy Wathne.

Kjetil Rekdal, som jobber som ekspert for Eurosport, sier at Lars Lagerbäck spiller noe annerledes enn Høgmo:

– Det blir litt mer direkte. Per-Mathias prøvde å bygge spill bakfra og helt fram. Lagerbäck er ikke så opptatt av spill. Det er mer fokus på fysikk og god organisering. Og mer direkte fotball.

Se videoen fra landslagssamlingen som blant mye annet inneholder tyggegummi-triksing og FIFA-skuffelse.

Island-stil

– Er dette rette måten å spille på?

– Vi kan ikke si at det ene er feil og det andre er riktig. Det kommer an på mannskapet du har. Du må spille på den måten som gjør laget kapabel til å vinne kamper.

– Og den måten har Lagerbäck funnet nå?

– Ja, han ønsker å spille som han gjorde med Island. Det var i nærheten av noe sånt mot Nord-Irland. Selv om det ikke ble så mange sjanser, tok de krigen og sto opp. Det er en plass å begynne, mener Kjetil Rekdal, og mener at det er for tidlig å bedømme om svensken er den rette for det norske landslaget nå.

– Vi må gi ham mer tid før vi vurderer resultatene.

Island-eventyret: Vakrere enn det meste fotballen byr på

Toppfotballsjef Nils Johan Semb så klar forskjell fra Nord-Irland-kampen i mars (0-2) til Ullevaal-kampen søndag. Om Belfast-kampen sier han:

– Det ble veldig intensivt foran den første kampen, og Lars hadde en veldig ambisiøs plan inn der. Ingen god kamp, urytmisk, og vi slapp inn tidlig mål.

For ambisiøs?

– Det du ser på Ullevaal, er et helt annet lag. Med tanke på duellkraft, struktur, tydelighet i alle spillets faser.

– Har det skjedd noe med holdningene på de syv månedene også?

– Det har vært jobbet hardt med det å duellere, vinne en mot en-situasjonene dine. Det er et av de viktigste punktene hans. Det har vært litt blandet, men mot Nord-Irland var det veldig bra. Der tapte vi alt i Nord-Irland, så ga vi dem match og trøbbel på Ullevaal.

Riise om Solskjær: «Respekt – og misunnelse»

Samme metodikk

– Alle snakker om tydeligheten til Lagerbäck. Hva går den ut på?

– Tydelighet i alle spillfaser. Både hvordan laget skal opptre, hva du forventer, hva du skal gjøre i rollen din. Han har jobbet med landslagsfotball i 20 år med nasjoner vi kan sammenligne oss med, type Sverige og Island. Kanskje aller mest Island. Det er dét konseptet han kjører her også, det er samme type metodikk. Det er veldig tydelig og lett å forstå.

«Moi» mener at det har vært tydeligere oppgaver på treningsfeltet med Lars Lagerbäck:

– Jeg synes også vi har vært flinke til å få en samhandling på kantene som har vært viktig. Man føler seg mye klarere og vet oppgavene før kamp, og så synes jeg også at vi klarer å ha en variasjon mellom å slå langt og å kunne ha ballen i laget. Det synes jeg vi har vært flinke på hvis man ser bort fra Tyskland-kampen.

Fredheim: Forutså Rekdal-kritikk etter debuten

– Veldig tydelig

Alexander Sørloth er også fornøyd:

– Kampplanen og taktikken sitter mye bedre. Spillerne blir vant til det, og når det stort sett er den samme gjengen som har vært med, så merker man at det bærer frukter. Vi er mye mer samspilt, og det tror jeg Lagerbäck skal ha mye av æren for.

Omar Elabdellaoui mener de spiller mye mer direkte enn tidligere.

– Lagerbäck er veldig tydelig og klar på hva han vil, og hvordan han vil at vi skal fremstå. Det kan oppsummeres med at vi spiller med liten risiko og mye mer direkte enn tidligere.

Lars Lagerbäck selv da? Han er enig i at det norske landslaget har fremstått helt annerledes i de to Nord-Irland-kampene.

– Definitivt. Dels har jeg lært å kjenne spillerne mye bedre. Og da jeg kom inn i kampen, ville jeg litt for mye og var litt overambisiøs, noe man ikke skal være i min alder.

Ubeseiret på Ullevaal

– Hvis vi legger bort den kampen og Tyskland-kampen, de var så spesielle. Ellers har vi tatt små steg hele tiden i resten av kampene.

– Hva er du mest fornøyd med?

– Resultatene. Vi er ubeseiret på Ullevaal. Men vi har også gjort bedre og bedre spiller- og lagprestasjoner.