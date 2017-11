Sosialarbeideren Thorsby fikk kaffeinvitasjon av Skei Grande

SKOPJE (VG) Landslagets nye løpsmaskin Morten Thorsby (21) er ikke som alle andre fotballspillere.

– Det er kult at han er litt annerledes. Det er interessant bare å høre på ham, for når han setter i gang, så stopper han ikke. Men det er ikke all verden jeg kan om det han babler om. Da er det fint å lære litt, sier Heerenveen-kameraten Martin Ødegaard.

Det er kanskje ikke så rart at han ikke henger helt med på alt Thorsby driver med. For Heming-guttens liste over hobbyer og interesser ved siden av fotballen begynner å bli lang.

Han er politisk aktiv med fortid fra Unge Venstre, engasjerer seg for miljøet, har blitt nominert til en sosial pris i Nederland, tar hovedansvar for å passe på nye spillere i Heerenveen – og begynte denne høsten attpåtil å studere juss.

– Jeg må prøve å unngå at det ikke blir for mye, for fotballen er jo jobben min, men jeg er glad i å holde hodet «busy» på fritiden og drive med de andre tingene jeg har stor interesse av, sier Morten Thorsby til VG.

Kaffedate med Skei Grande

21-åringen, som fikk sin debut for A-landslaget mot Makedonia lørdag, forteller at han var delaktig i Unge Venstre før han flyttet til Nederland i 2014.

Denne høsten brukte han sitt politiske engasjement til å få med seg åtte lagkamerater fra U21-landslaget på å stemme Venstre under stortingsvalget: Martin Ødegaard, Kristoffer Ajer, Iver Fossum, Sander Svendsen, Dennis Johnsen, Birk Risa og Ulrik Yttergård Jensen.

Tiltaket førte til at det tikket inn en uventet e-post fra Venstre-leder Trine Skei Grande.

– Hun skrev at hun gjerne vil ta en kaffe med meg. Det blir utrolig morsomt, og noe jeg gleder meg masse til. Det er stor stas, for det er en dame jeg respekterer, ser opp til og synes er utrolig kul. Det blir stort for meg bare å si hei og snakke om samfunnsutfordringer. Jeg blir nesten litt «starstruck», sier Thorsby.

Fanesaken hans er miljø, noe han fronter aktivt både gjennom engasjementet i Venstre og aktivt samarbeid med Heerenveens hovedsponsor, solcelle-selskapet GroenLeven. Thorsby gjør engasjementet klinkende klart i beskrivelsen av Twitter-profilen sin: «Fotballspiller med interesse for fornybar energi og miljøvennlige løsninger».

– Miljø har vært viktig for meg lenge. Det er noe jeg er veldig opptatt av. Det er ikke lett å leve miljøvennlig når du er fotballspiller, man gjør masse feil, men jeg vil fortsette med engasjementet mitt og bidra på de måtene jeg kan.

– Hvilke miljøgrep prøver du å ta i hverdagen?



– Det er utfordrende når du skal på landslagssamling i Makedonia, flyr dit, tilbake til Norge og så til Nederland. Det regnskapet går ikke opp. Det er problemet, man må velge mellom å være på landslaget eller å være miljøvennlig. Det er en utfordring, for vi lever dette livet, og da inngår det mange miljøutfordringer. Ved å engasjere meg politisk føler jeg likevel at jeg kan være med og påvirke, sier Thorsby.

– Enkelte mener at man ikke skal blande idrett og politikk …

– Det pleier å komme reaksjoner, som når Ståle Solbakken uttaler seg om politikk, på at «dette bør man ikke mene noe om». Det er jeg ikke enig i. Politikk og fotball hører ikke sammen, men det betyr ikke at man ikke kan mene noe som fotballspiller, sier Thorsby.

Akkurat dette er han svært opptatt av, og det merkes at han blir engasjert.

– Idretten har et stort samfunnsansvar og kan bidra både til integrering og på miljøfronten. Idretten er en av de store bærebjelkene vi har i det norske samfunnet. Det er viktig å bruke den til å vise oss fra en god side. Den favner om så mange og er et utrolig fint sted å ta utgangspunkt i. Dette vil jeg bruke til å kombinere min rolle som fotballspiller og mitt samfunnsengasjement.

Var ensom

Thorsby havnet i august på pallen i kåringen av den spilleren i nederlandsk Eredivisie som har bidratt mest sosialt og i samfunnet. Det var Heerenveen selv som nominerte nordmannen til prisen.

– Som en utenlandsk spiller var det morsomt, for vanligvis er det bare nederlandske spillere som blir nominert. Det er gøy at det blir lagt merke til, sier mannen som også har utmerket seg med denne hysteriske Ødegaard-parodien:

Anerkjennelsen var ikke bare et resultat av miljøengasjementet, men også at Thorsby har fått en sosial nøkkelrolle i klubben. Når nye spillere kommer til, er det som regel han som tar hovedansvaret for å ønske dem velkommen og hjelpe dem til å finne seg til rette.

– Selv om jeg ikke er nederlandsk, er jeg omtrent den eneste som er igjen av de som var der da jeg kom til klubben. Jeg har blitt utrolig godt kjent rundt omkring, så det var en naturlig rolle for meg å ta. Spesielt med Martin (Ødegaard), men også med andre spillere, sier Thorsby.

PASSER PÅ: Morten Thorsby (i midten) er opptatt av å spille en fadder-rolle overfor nye spillere i klubben, inkludert Martin Ødegaard (til høyre). Til venstre står norske Dennis Johnsen, som dro til Ajax i sommer. Foto: Jostein Magnussen , VG

Han gjør det også fordi han selv opplevde ensomheten som preger mange unge spillere som flytter til et nytt land.

Fylle dagene

– Det har vært perioder hvor det har vært tungt og jeg har slitt litt. Så det var nok noe av det jeg savnet i starten, spillere som tok et ekstra ansvar og viste frem ting. Det er ekstremt viktig for å komme raskt inn i ting, så det er fint for meg å kunne gjøre det nå som jeg har muligheten.

Den ensomme utenlands-tilværelsen var også en av grunnene til at han begynte å engasjere seg på så mange fronter. Hans siste tiltak er å begynne på juss-studier.

– Det er ekstremt viktig i dette livet å fylle dagene med andre ting enn fotball. Du har ikke alltid fulle arbeidsdager, så det er mye tid å drepe. Det har jeg prøvd å løse ved å ha en del andre ting å gjøre, holde meg aktiv og engasjert, slik at jeg hele tiden føler at jeg har et liv, sier alt-mulig-mannen fra Oslo vest.

