Som en dårlig vits fra 1980-tallet

Kommentar Fra pinlige 0-6 mot Tyskland til bortekamp mot bittelille San Marino – i en kvalik som er over for lengst. Har interessen for en landskamp i fotball for herrer vært mindre siden det famøse 80-tallet?

Da norsk skøytesport lå som lengst nede på 1980-tallet, var naturlig nok publikums-interessen laber foran VM. Det var da Dizzie Tunes kom på ideen til en sketsj.

– Det er VM på skøyter i helgen. Kommer du?

– Når er det da?

– Tja. Når kan du komme?

Nå advarer Lars Lagerbäck mot San Marino. De kan overraske. Det får gå. Svensken får sette sammen et lag som hindrer noen overraskelser fra San Marino. Såpass må vi kunne forlange. Og etter San Marino torsdag kveld: Søndag spiller Norge hjemmekamp mot Nord-Irland. På Ullevaal. Oktober er kommet, med sine kalde kvelder, Norge har kun æren å spille for.

Når kampen spilles?

Tja, når kan du komme?

Det er populært å «mobbe» landslaget og Norges Fotballforbund for tiden. På både sosiale medier og mindre sosiale kriker og kroker, går tastaturet varmt med en gang landslaget nevnes – og ikke med positive ord. Det er liksom ingen ting som fungerer, det rustes til rettssak mot en av forbundets ledende dommere, rundt landets kvinne-landslag er det stadig konflikter og A-landslaget sammenlignes stadig mer med øyer og nasjoner vi tidligere lo av i fotball-sammenheng.

Alt er feil.

Endelige beviset

Det går ikke en dag, eller en sak, uten at noen benytter sjansen til å ironisere over hvor elendige norske menn er til å spille fotball. Alt er galt. Kunstgress er feil, det trenes for lite (sikkert, de tror i hvert fall det), trenerne kan ikke nok. Barna er ikke nok ute, de er bare best på playstation.

Det har gått så langt at beskjeden under hjemmekampen mot San Marino i fjor, da San Marino utlignet mot Norge, var at mange håpet det skulle holde helt inn – for San Marino. Som det endelige beviset på hvor langt denne fotballnasjonen har sunket. Det gikk fra fortvilelse til komikk. Folk trodde ikke det de så. Til slutt kom smilet. Før Norge snudde det til slutt og vant 4-1.

Mange lo likevel. Dagene da nederlagene var tunge å svelge – de var borte. For lengst.

Fem på rad med nederlag

Trøsten får være at det snur fort. Noen seirer – og folk synes det er gøy med landslaget igjen. Sånn har det alltid vært.

Men fakta er fakta: I 13 sesonger på rad, fra 1990-2002, vant Norge flere landskamper enn de tapte – hvert år. De fem siste sesongene, 2013-17, har landslaget tapt flere kamper enn de har vunnet – hvert eneste år. Midt imellom der vant Norge flere enn de tapte i seks av 10 tilfeller.

Det har vært middelmådig – lenge. Men det er først de siste årene at det virkelig er blitt elendig. Det er liksom ikke måte på hva som går galt. Og er kjedelig. Landskampen mot San Marino er så uinteressant at norsk presse – i to dager – lagde saker på at Lars Lagerbäck ble litt ilter under pressekonferansen.

Som om det gjør noe. Han kan være så sint han vil for meg – bare Norge begynner å vinne fotballkamper som betyr noe.

Nils Johan Semb

De fleste skyter mot han som fikk Lagerbäck til Norge, toppfotballsjefen.Nils Johan Semb virker å ha skylda for absolutt alt som går galt. Går ballen i stolpen mot San Marino – skyld på Semb. Det er ufarlig, for det gjør alle. For hva gjør han egentlig? Og soler han seg ikke for mye?

Alt er galt med Semb – hvis du skal tro folket. Semb og landslaget. Og alle som jobber der tjener for godt. For mye dreier seg om penger. Det er for mange ansatte. Hva gjør alle sammen? I Norge skal du helst være verdens beste – uten å tjene mer enn normale mennesker gjør.

Men vet folk egentlig noe om hva Semb og de andre i NFF gjør? Vet de at Lagerback ikke hadde kommet uten Sembs overtalelser, for eksempel?

Det hadde vært verre om ingen hadde sagt noe, eller sett på. Eller møtt opp. Likegyldighet er verre enn kritikk, mener mange. Kan et mål-kalas mot San Marino få folk til å møte opp mot Nord-Irland søndag?

Det blir som med stortingsvalget: Skal du kritisere, så må du i hvert fall stemme.

Skal du kritisere landslaget, så må du i hvert fall se kampen.

Men når kan du egentlig komme?

Avspark: 20:45.