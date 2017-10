Sørloth om utskjelt børskarakter: – Det ble mye latter

Da VG valgte å gi Alexander Sørloth (22) karakteren 3 av 10 på spillerbørsen mot Nord-Irland, skapte det reaksjoner både på sosiale medier og innad i landslaget.

– Jeg begynte å flire litt. De andre gutta gjorde meg oppmerksom på det da jeg kom inn i spillerbussen. Jeg pleier ikke legge så mye i spillerbørs, men stusset litt over den treeren, altså. Det ble mye latter, sier Sørloth til VG dagen derpå.

– Ganske spesielt

Mens aviser som Aftenposten og Dagbladet belønnet spissens innsats med 7 på børsen, fikk Sørloth tøffere behandling av VG.

Alexander Sørloth: 3. «Virker ukonsentrert og usikker når det gjelder både touch og bevegelser. Taper overraskende mange dueller og tilfører det norske laget lite», lød dommen fra VG etter 1-0-seieren over Nord-Irland.

– Det er jo ganske spesielt når man får 7 i Dagbladet og 3 i VG. Jeg stusset aller mest over det med duellene, for jeg følte at jeg vant mange dueller mot to veldig gode midtstoppere som har det som sin styrke. Jeg synes jeg gjorde det bra der, sier Sørloth.

Sørloth gir VG-journalist 2 på børsen

Det ble full oppstandelse på Twitter etter VGs børskarakter. Sarpsborgs sportssjef Thomas Berntsen skrev at VG burde «seriøst vurdere faglig påfyll», Eurosport-profil Jonas Bergh-Johnsen ønsket «god bedring», mens andre beskyldte VG for ikke å ha sett kampen i det hele tatt.

På spørsmål om hvilken børskarakter han vil gi VGs journalist Mats Arntzen, svarer Sørloth:

– Hvis han gir meg 3, så vil jeg gi ham 2. Jeg vet ikke hvordan det er å sette børs. Man må jo følge med på elleve spillere, men det kan hende han fulgte meg spesielt med argusøyne, sier Sørloth og ler.

– Hvilken karakter vil du gi deg selv for kampen?

– Jeg ville gitt 5 eller 6. Når man er spiss, så skal man helst score, men bortsett fra det synes jeg at jeg gjør en god jobb i duellspillet og gir fra meg ganske mye juling, sier Midtjylland-spissen.

