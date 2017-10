SAN MARINO (VG) Han var helt ute i kulden i Saint-Étienne og skulle selges. Nå har Alexander Søderlund (30) kjempet seg ned flere kilo og inn på laget igjen.

– Jeg tror jeg har gått ned kanskje seks kilo eller noe sånt, sier Søderlund til VG.

Den vanligvis skadeplagede spissen har vært i strålende form på landslagstreningene i San Marino før torsdagens VM-kvalifiseringskamp. Etter å ha slitt med en lang rekke skader helt siden han forlot Rosenborg som Eliteseriens toppscorer i januar 2016, har lysluggen fra Haugesund tatt grep:

– Jeg har egentlig jobbet med å gå ned i vekt ganske lenge, men kroppen har ikke helt hatt lyst til å gå med på det. Selv om jeg spiste lite, så skjedde det ingenting. Men det løsnet plutselig. Da blir alt mye lettere.

– Hva har du gjort annerledes nå?



– Det hjelper å trene og stå på hver eneste dag. Og så har jeg endret litt på noen andre ting. Jeg har fått hjelp av flere ernæringsfysiologer. Det handler om helt normale ting som å kutte ut akkurat så mye som du kan kutte ut uten at det går ut over prestasjonene. Og så har jeg kanskje blitt mye mer aktiv med den nye ungen, sier Søderlund og ler.

Nå håper han at det franske skademarerittet kan ta slutt; han har spilt færre kamper (19) enn antallet måneder han har vært i klubben (21).

– Muskulaturen blir fortere sliten jo tyngre du er. Jeg tror dette kommer til å hjelpe meg til å gjøre det bedre på banen og restituere fortere. Det er en kjempefordel egentlig, sier 30-åringen.

Lagerbäck hyller snuoperasjonen

I sommer var fremtiden hans helt i det blå. Han ble angivelig «svartelistet» av klubben i sommer, og alle partene var åpne om at den beste løsningen ville vært å skille lag. Søderlund erkjenner at han var «veldig nærme» en overgang, og at han hadde «noen kule muligheter».

– Men plutselig sa klubben at de ikke ville selge meg likevel. Det ble litt frem og tilbake fra deres side. Det var litt merkelig, sier landslagsspissen.

I sesongstarten virket det håpløst for ham å kunne spille seg inn i laget igjen. Han var vraket fra lagets kamptropp i de fem første serierundene. Men i de tre siste kampene har det gått oppover: Først fikk han sitte på benken, så fikk han et fire minutters innhopp, og i helgens kamp mot Troyes fikk han spille en hel omgang.

Snuoperasjonen imponerer i Frankrike: Sportsdirektør Dominique Rocheteau sier at Søderlund er «helt i hundre og toppmotivert», mens avisen L'Équipe skriver at de tror nordmannen nærmer seg en startplass på laget. Lars Lagerbäck beundrer hvordan spissen har klart å snu det som virket som en håpløs situasjon.

– Han viser fantastisk mental styrke. Klubben ville ikke beholde ham, men han fightet seg tilbake. Jeg synes han viser veldig bra viljestyrke ut fra den posisjonen han var i denne sommeren, sier den svenske landslagstreneren.

Selv synes ikke Søderlund han fortjener så mye ros for det han har gjort.

– Jeg synes ikke jeg har hatt det så jævlig vanskelig egentlig. Jeg har bare stått på og trent og ikke tenkt så mye over ting. Hva er det verste som kan skje? Greit, jeg ikke får spille og blir litt kritisert. Men det «verste» som kan skje, er at jeg reiser hjem til Norge og spiller fotball der. Det er ikke så farlig. Jeg vil jo gjøre det bra, men jeg har det veldig fint. Livet er ikke det verste.

«Tømmerhugger»-kritikk



Skadeproblemene og mangelen på scoringer i Frankrike har gjort Søderlund til en hakkekylling blant enkelte franske eksperter, som TV-profilen Pierre Ménès, som nylig skrev følgende til sine over to millioner følgere på Twitter:

«Saint-Étienne-angrepet er så tynt. Søderlund er ikke en spiller, han er en tømmerhugger».

– Det kan godt være det. Jeg vet ikke helt hva han mener med det. Men jeg har jo ikke levert på det nivået som jeg bør gjøre. Det er det bare å innrømme, sier Søderlund og ler.

Han har et avslappet forhold til fotballkarrieren. Dersom spilletiden i Frankrike ikke tar seg opp før nyttår, legger han ikke skjul på at en overgang vil være høyaktuelt i januar. Og da er det ikke nødvendigvis høyest mulig sportslig nivå som er prioriteten.

– Jeg har jo aldri vært ekstremt ambisiøs med tanke på å spille i de største ligaene. Det har aldri vært mitt mål. Jeg har alltid bare hatt det artig med fotballen. Hvis jeg skal gå en plass, vil jeg gå en plass hvor jeg kan kose meg og ha det gøy med fotballen.