SKOPJE (VG) Han har 2,3 millioner følgere på Twitter og er Frankrikes mest kjente fotballekspert. Og han elsker å rakke ned på Alexander Søderlund (30).

– Han får vel bare styre på. Man får som fortjent, sier Søderlund til VG og ler.

Les mer: Søderlund raste plutselig ned i vekt

Den frittalende Pierre Ménès (54) sitter hver søndag i det populære fotballprogrammet Canal Football Club og deler sine tanker om det som har skjedd i helgens serierunde. Når han ikke sitter der, deler han sine meninger med flere millioner følgere på Twitter eller på bloggen sin.

Og siden Søderlund ankom franske Saint-Étienne fra Rosenborg i januar 2016, er det ofte han som havner i ekspertens nådeløse søkelys. Samlingen av Søderlund-tirader er blitt lang fra mannen som er kåret til en av landets mest innflytelsesrike personligheter.

Denne helgen: Søderlund og Selnæs involvert i supporterskandale

Dette synes Suksess-Sørloth om «nobody-stempelet» i Danmark:

– En bløff



Allerede etter Søderlunds hjemmedebut, til tross for at han ble matchvinner mot erkerival Lyon, skrev Ménès at nordmannen «er så middelmådig at jeg ikke har ord». Siden har det bare ballet på seg.

En drøy måned etter Søderlunds ankomst langet Ménès ut på bloggen igjen: «Denne fyren er en bløff. Han er treig og bommer på enkle målsjanser. Han er kort sagt en skam for Saint-Étiennes ambisjoner». Så klinket han til med denne uttalelsen på TV:

– Søderlund har to venstreben. Problemet er at han er høyrebent. Han er treg som et epletog (et fransk uttrykk som betyr noe i nærheten av «treg som et godstog»). Han ville ikke klart å treffe en elefant i en korridor. Han er elendig.

Husker du? Hudflettet Søderlund etter svake prestasjoner

Deretter fant han opp et nytt kallenavn for Søderlund: «Spøkelset».

Etter sommerens overgangsvindu delte Ménès sin misnøye med at Saint-Étienne ikke hadde solgt sin norske spiss. Det valgte han å uttrykke slik på Twitter: «Søderlund er ikke en spiller, han er en tømmerhugger».

Og etter helgens 5-0-tap i Rhône-derbyet mot Lyon, hvor Søderlund spilte nesten hele kampen, var den franske TV-kjendis fremme med øksen igjen.

– Du kan ikke ha ambisjoner som klubb når du har Søderlund i troppen din. Spillet hans er motbydelig, sa Ménès under TV-programmet Canal Football Club, der han pekte ut nordmannen som kampens flopp.

VG har ikke lyktes med å komme i kontakt med Ménès.

Slakter hverandre som romkamerater:

Hinter til overgang i januar

Søderlund er i kjent stil avslappet og lar seg på ingen måte hisse opp av kritikken.

– Det gjør meg egentlig ingenting. Jeg bryr meg egentlig ikke, så det går veldig bra. Gjør du det bedre, blir det motsatt. Han får kose seg, jeg bryr meg ikke så mye om hva han sier, sier 30-åringen fra Haugesund.

Han skulle egentlig forlatt klubben allerede i sommer, men det ble ikke noe av. Denne høsten har han blitt koblet til både franske Rennes og norske Brann. Søderlund legger ikke skjul på at en overgang i januar er høyaktuelt.

– Det er alltid noe prat. Jeg har prøvd å holde meg skadefri over en lang periode, for det er lenge siden sist. Du har lyst til å gjøre det bra, men av og til går du deg fast i en slags blindgate. Fotballmessig har det vært langt under det jeg ønsker. Av og til er det sikkert godt med en forandring. Det blir spennende å se hva som skjer i januar, sier Søderlund.

– Er Brann aktuelt? Eller en annen klubb i Norge?



– Det er mye som er aktuelt. Jeg kommer ikke til å peke ut noe lag, men det kan godt hende det er bra for meg å få en ny start. Det er det ingen tvil om. Det har egentlig ikke så mye å si for meg hvor jeg spiller. I Norge er det Rosenborg og Haugesund jeg har mest følelser for, så det er vel de som hadde vært mest aktuelle. Det viktigste er at familien har det bra.