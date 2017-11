TRNAVA (VG) Det er tre spillere over 30 år i landslagstroppen: Alexander Søderlund (30) vurderer fremtiden, Tore Reginiussen (31) har vurdert den, mens Rune Jarstein (33) vil spille til han er 40.

Søderlund sliter med spilletid i Saint-Étienne, har fått mye kritikk i Frankrike, og har gjort det klart at han er ute etter et klubbskifte i januar. På spørsmål om landslagsfremtiden svarer han alt annet enn skråsikkert.

Les mer: Søderlund får nådeløs kritikk – hinter til januarovergang

– Du har passert 30, det er lenge til 2020 (EM) og lenge til neste landskamp. Hva tenker du om din egen fremtid på landslaget?



– Vi får se nå de neste månedene om hva som skjer i karrieren. Jeg har alltid lyst til å bidra for landslaget, og hvis Lars mener jeg er god nok, så har jeg lyst til å være med. Men vi får nå se fremover hva som skjer, presiserer Søderlund.

– Hva taler imot landslaget om det blir klubbskifte?

– Det er jo det at det kommer andre bak, som kanskje trenger muligheten. Det er det jeg må se på. Jeg må tenke på laget, sier Søderlund etter Norges 1-0-tap mot Slovakia.

Se høydepunktene fra Norges 1-0-tap mot Slovakia:

30-åringen fra Haugesund har i tidligere intervjuer med VG antydet at privat trivsel går foran sportslig nivå når han skal velge seg en ny klubb å spille i. «Det har egentlig ikke så mye å si for meg hvor jeg spiller», sa Søderlund nylig, og la til at «det viktigste er at familien har det bra».

Reginiussen: – Vært inne på tanken

Han er en av tre spillere over 30 år i den norske landslagstroppen. Tore Reginiussen (31) forteller at han har vurdert å gi seg på landslaget.

– Ja, jeg har vært inne på den tanken definitivt. Etter hvert som du blir eldre er det en totalkabal som skal gå opp med familie, studier og klubbfotball. Så det har vært tanker rundt det, sier fysioterapi-studenten til VG.

Eriksens fantastiske hat trick sendte Danmark til VM:

Etter kampen mot Slovakia har han spilt 24 landskamper for Norge, og er dermed én kamp unna gullklokka. Han sier seg «veldig sugen» på å nå den milepælen.

– Kommer du til å fortsette på landslaget?



– Ja, det tror jeg, sier finnmarkingen, som foreløpig har kontrakt ett år til med Rosenborg.

Jarstein fortsetter

Veterankeeper Rune Jarstein (33), som «feiret» sin 50. landskamp med et raseriutbrudd, er klinkende klar på at han fortsetter på landslaget.

– Jeg er med. Jeg er veldig motivert og har veldig lyst til å komme meg til et mesterskap med Norge. Det hadde vært gøy, sier Jarstein, som har tenkt til å fortsette i en god stund til.

– Målet er å spille fotball til jeg er 40, sier han.