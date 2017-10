Slo tilbake i comebacket: Slik blir Henriksens rolle i «nye Norge»

SANDVIKA (VG) Skader og «småskit» har holdt Markus Henriksen (25) ute av landslaget i elleve måneder. Nå er 25-åringen klar for å etablere seg i fremtidsplanene til Lars Lagerbäck.

Vi må tilbake til 1-2-nederlaget borte mot Tsjekkia 11. november i fjor for å finne sist gang Markus Henriksen spilte med flagget på brystet.

Fem dager senere var Per-Mathias Høgmo ferdig som landslagssjef, og siden den gang har ikke Markus Henriksen vært å se på banen for Norge.

Torsdag leverte 25-åringen én scoring og to målgivende involveringer før det var spilt 17 minutter.

– Etter elleve måneder ute var det deilig å få den første kampen under Lars Lagerbäck under beltet, sier Henriksen til VG dagen derpå.

På hjemmebane opplevde Markus Henriksen babylykke sammen med kona Anne Helene Faanes i oktober i fjor. Samtidig har han lagt et tungt år bak seg.

Skadeplager har gjort at Hull-spilleren har vært mye ute av laget som rykket ned fra Premier League i vår. Nå er Henriksen imidlertid skadefri og tilbake også i landslagsvarmen.

– Jeg har vært uheldig med mye skader og «småskit» det siste året. Jeg håper å kunne bidra for landet mitt, det har alltid vært min ambisjon.

GODT GREP: Markus Henriksen leverte en god søknad om å befeste sin posisjon på midtbanen til Norge i oppgjøret mot San Marino. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Føler seg misforstått etter mediekritikk

Henriksens landslagskarriere har ikke alltid vært en dans på roser. Etter det svært skuffende tapet i Baku i fjor høst ble Henriksen belønnet med børskarakteren 2 av VG.

Etterpå uttalte Henriksen at han følte at norsk presse drev en «liten heksejakt mot ham». Selv føler han at saken ble dratt ut av alle proporsjoner.

– Det føler jeg er en stor misforståelse. Jeg har aldri klaget på noe som helst på børs eller noe sånt, sier Henriksen til VG.

Sett denne? Lagerbäck tror ikke San Marino hadde vunnet OBOS-ligaen

Mot San Marino ble Henriksen belønnet med 7 på VG-børsen. Kun tremålsscorer Mohamed Elyounoussi fikk høyere karakter (8).

– De som mener at jeg var sutrete får bare stå for det, men det har aldri vært meningen å syte, sier 25-åringen.

Fant kjemien med Sander Berge

Tidligere har Markus Henriksen ofte operert i en mer fremskutt rolle på landslaget.

I EM-playoffen mot Ungarn i 2015 ble Henriksen overraskende brukt i uvant rolle som spiss, et valg daværende landslagssjef Per-Mathias Høgmo måtte tåle massiv kritikk da det hele endte i fiasko.

Nå er Henriksen tilbake i en sentral midtbanerolle sammen med stortalentet Sander Berge (19).

– Det fungerte veldig bra. Jeg føler at Sander og jeg var flinke til å variere spillet. Jeg fikk beskjed om å gå på en del løp fra midtbanen, og det fungerte godt, oppsummerer Henriksen, og får støtte fra midtbanekollegaen:

– Det var veldig moro å spille med ham. Han var i kjempeslag og fin med ball. Vi vant dynamikken tidlig, sier Berge.

Landslagssjef Lars Lagerbäck sier at han har fulgt Henriksen over lengre tid på klubblaget. Svensken er ikke i tvil om at midtbanespilleren har noe å tilføre det norske landslaget.

– Han viser den spilleforståelsen jeg har sett av ham på klubbnivå. Vi får flere dype løp fra midtbanen, han er veldig dyktig til å komme seg inn i boksen, sa Lagerbäck på fredagens pressekonferanse.