Slik spilte Norge mot Nord-Irland: Han kåres til banens beste

ULLEVAAL (VG) (Norge – Nord-Irland 1-0) Et selvmål fra Chris Brunt sørget for norsk jubel på Ullevaal. Sjekk hvem VG mener var banens beste – og gi dine egne karakterer på de norske guttene.

Til tross for flust med sjanser ble et klønete selvmål fra Chris Brunt avgjørende på Ullevaal. Under kan du se hvordan VG vurderte de norske spillernes innsats, og også si din mening. Scroll deg ned til vår folkebørs, og gi dine karakterer til de norske spillerne.

Fakta og vurderinger

10 244 tilskuere på Ullevaal stadion.

Sjanser: 5–2

Dommer: Sergii Boiko, Ukraina. – 2 poeng: Legger lista kanskje litt for høyt. Vanskelig offsideavgjørelse imot Reginiussen i forkant av Søderlunds annullerte scoring. Uforståelig annullering av Søderlunds andre scoring.

Nord-Irland (4-5-1): Michael McGovern–Conor McLaughlin, Gareth McAuley, Jonny Evans, Chris Brunt–Josh Magennis, Corry Evans (Shane Ferguson fra 79.), Oliver Norwood (George Saville fra 46.), Steven Davis, Stuart Dallas–Conor Washington (Kyle Lafferty fra 69.).

Gult kort: Chris Brunt (87), Nord-Irland.

Kommentar: Han blir Lagerbäcks dirigent

Analyse: Kampen bærer preg av å være uten altfor stor betydning. Likevel går Norge ut og dominerer mot et lag som kun har sluppet inn mål mot Tyskland før kveldens kamp på Ullevaal. Norge har ballen mye i laget, men sliter samtidig med å skape altfor mye på den siste tredjedelen. Flere spillere ser ut til å ha funnet sin plass i laget. Unggutter som Sander Berge og Birger Meling ser ut som erfarne landslagsspillere og spiller med stoisk ro. Norge savner likevel en x-faktor offensivt, og kanskje er det savnet av Joshua King som kommer tydelig frem på Ullevaal-matta. To seirer og null baklengsmål gir selvtillit før den kommende EM-kvalifiseringen.

Banens beste: Sander Berge (Norge)

Vurdert av Mats Arntzen og Marius Guttormsen