SKOPJE (VG) Snart 20 måneder har gått siden sist Martin Ødegaard (18) spilte på A-landslaget. Lagkameratene beundrer hvordan han har kjempet seg tilbake i troppen.

– Det Martin har vært igjennom, er veldig vanskelig å håndtere. Måten han har håndtert det på, er jeg virkelig, virkelig imponert over. Han har vært sterk i hodet, og det synes jeg sier mye om hvordan han er som person, sier Mats Møller Dæhli (22), den spilleren som har stått Ødegaard nærmest på landslaget helt siden debuten i 2014.

– Det har en tendens til å bli litt mye styr rundt ham. Jeg har veldig stor respekt for måten han takler presset på. Jeg tror det kunne gått galt med veldig mange andre i samme situasjon, sier Jonas Svensson, som i likhet med Ødegaard spiller i nederlandsk Eredivisie.

Da Ødegaard gikk av banen etter første omgang av privatlandskampen mot Finland i slutten av mars 2016, i en alder av 17 år og tre måneder, var det nok få som forventet at det skulle bli så lenge til neste A-landskamp.

Nesten 20 måneder senere, nå snart 19 år gammel, står Ødegaard omsider foran sin tiende landskamp for Norge, mot Makedonia på lørdag. Sist spilte han på spansk tredjenivå – nå har han etablert seg i den nederlandske toppdivisjonen. Han innrømmer selv at han har forandret seg.

– Jeg føler jeg har blitt bedre, mer voksen i spillet mitt, og kanskje enda mer direkte enn jeg var i den perioden. Jeg har blitt eldre, vokst litt, blitt sterkere, raskere. Det hjelper på. Små steg hele veien. Nå spiller jeg fast i en god liga og en fin klubb. Man får mye erfaring av det. Det føler jeg har hjulpet meg mye, sier Ødegaard, som stadig vekk glimter til med frekke detaljer i Nederland:

– Jeg er litt mer varm i trøya

Mye har skjedd siden hans forrige landskamp. På den tiden begynte han å levere gode prestasjoner for Castilla mot lag som Guadalajara og Guernica. I juni 2016 sa landslagsspiss Joshua King at Ødegaard trengte å komme seg bort for å «spille voksenfotball», og det var også planen, men sommeren gikk ikke helt som forventet.

Han var praktisk talt klar for utlån til franske Rennes, men overgangen falt igjennom på grunn av strenge FIFA-regler. En ny høst på spansk nivå tre betydde at Per-Mathias Høgmo utelot ham fra A-landslaget fordi kamparenaen var for svak.

I januar kom endelig utlånet til Heerenveen. Det første halvåret ble en skuffelse, med for svake prestasjoner og for lite spilletid, men på høsten har han funnet seg til rette. Ødegaard har blitt så sentral at trener Jürgen Streppel denne helgen uttalte at «jeg ber guttene mine være så snille og gi Martin ballen, han er sjefen».

– Jeg synes det er mer power i ham. Han har vist en enorm utvikling fra jeg spilte mot ham i Eliteserien. Jeg har fulgt ham en del i Nederland, og man ser helt tydelig at han har utviklet seg. Han skaper veldig mye på banen, sier landslagets høyreback Jonas Svensson.

Den tidligere RBK-spilleren møtte Ødegaard da han var 15 år og Strømsgodset-spiller i Eliteserien. Nylig møttes de igjen da Svenssons AZ Alkmaar gjestet Heerenveen.

– Jeg er sikker på at han kommer til å bli en fantastisk spiller for Norge. Han er jo fortsatt knallung. Han sitter her og snakker videregående skole, liksom! Det er lett å glemme, for han har vært med en stund. Det handler om å gi ham tid. Det er ikke nå han skal være på topp, sier Svensson, som nylig så Ødegaard levere denne lekre assisten:

Heerenveen-trener Streppel sa nylig at «noe har skjedd» med Ødegaard, og siktet til at han begynner å åpne seg mer og har blitt mer utadvent.

– Det tror jeg, ja. Det er naturlig når man er i en klubb over tid. Det er annerledes nå enn de første ukene jeg kom dit. Det er litt sånn jeg er. Jeg var kanskje litt sjenert i starten, men jeg er litt mer varm i trøya nå. Det er også en del av det å utvikle seg, sier Ødegaard selv.

– Naturlig at ting går opp og ned



Møller Dæhli gleder seg over at hans gamle romkamerat er tilbake på A-landslaget.

– Det er fortjent. Han har vært god i Heerenveen, fått spille mye og godt. Du ser utviklingen hele veien, du ser det i matchene hans, også for U21. Da er det morsomt at han får sjansen. Som en god kompis synes jeg det er veldig gøy.

GODE VENNER: Mats Møller Dæhli og Martin Ødegaard var i godt humør under tirsdagens trening i Skopje. Foto: Terje Bendiksby , NTB scanpix

– Hadde han godt av et avbrekk fra landslaget?



– Da han kom inn på A første gang, var han 15 år. Det i det hele tatt å klare å prestere noe som helst da, er en sterk, sterk prestasjon. Du er 15 år gammel, du er utrolig ung, og da er det bare naturlig at ting går opp og ned. Både mentalt og i andre deler av spillet, sier Dæhli.

– Hvordan har han utviklet seg de siste 20 månedene?



– Han har blitt sterkere, mer direkte, han er tøff, kommer seg på ballen uansett, søker hele tiden etter løsninger, fortsetter som han alltid har gjort, og når han gjør det, så kommer utviklingen. Jeg synes han har vært veldig god over tid.

– Det er viktig å trives der man er, og jeg tror han trives veldig godt i Heerenveen. Da er det kanskje enda lettere å prestere i et lag. Jeg tror han er veldig happy med der han er, og at det er et bra sted for ham å være, sier Dæhli.

Morten Thorsby, Ødegaards lagkamerat i Heerenveen, nikker anerkjennende:

– Jeg ser på utviklingen som veldig positiv. Han har blitt veldig mye bedre, med en fin utvikling i høst. Det er bare et tidsspørsmål før det løsner med mål også.